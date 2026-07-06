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22:09, 6 июля 2026Мир

Рютте пожаловался на невозможность увеличить траты НАТО на оборону

Рютте: НАТО не сможет увеличить траты на оборону из-за ограничений промышленности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, однако потратить все средства не могут. Предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности, пожаловался генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что европейские члены альянса и Канада уже выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборонные нужды блока. Но реализовать средства будет непросто.

«Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства. Потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение одного года — двух лет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в европейских странах НАТО сохраняется нежелание повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП, а правительства часто занимаются «бухгалтерскими махинациями». Утверждается, что наиболее равнодушны в этом вопросе страны Южной Европы, а именно Италия, Испания и Португалия.

До этого издание The Economist сообщило, что США уменьшили поддержку НАТО из-за беспокойства относительно возможной эскалации в отношениях с Россией.

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