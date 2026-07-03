Economist: США опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Прибалтики

США уменьшили поддержку НАТО из-за беспокойства относительно возможной эскалации в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета The Economist.

По ее данным, в администрации американского президента Дональда Трампа намекнули союзникам на нежелание Вашингтона воевать за страны Прибалтики из-за «риска эскалации с Россией». Как отмечает издание, общий настрой США выглядит «анти-европейским».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности Москвы к новым отношениям с Вашингтоном. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от взаимодействия с американской, добавив, что мяч на стороне США.