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02:23, 3 июля 2026Мир

США уменьшили поддержку НАТО из-за России

Economist: США опасаются эскалации в отношениях с Россией из-за Прибалтики
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

США уменьшили поддержку НАТО из-за беспокойства относительно возможной эскалации в отношениях с Россией. Об этом сообщает газета The Economist.

По ее данным, в администрации американского президента Дональда Трампа намекнули союзникам на нежелание Вашингтона воевать за страны Прибалтики из-за «риска эскалации с Россией». Как отмечает издание, общий настрой США выглядит «анти-европейским».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности Москвы к новым отношениям с Вашингтоном. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от взаимодействия с американской, добавив, что мяч на стороне США.

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