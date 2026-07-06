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05:01, 6 июля 2026Мир

Страны НАТО уличили в «бухгалтерских махинациях» вместо трат на оборону

Economist: Ряд стран НАТО занимается «махинациями» вместо расходов на оборону
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

В европейских странах НАТО сохраняется нежелание повышать расходы на оборону до пяти процентов ВВП, а правительства часто занимаются «бухгалтерскими махинациями». Об этом пишет The Economist.

Утверждается, что наиболее равнодушны в этом вопросе страны Южной Европы, а именно Италия, Испания и Португалия. В Великобритании и Франции расходы будут расти намного медленнее запланированного из-за отсутствия возможностей для этого, а также недовольства населения против повышения налогов и сокращения соцвыплат.

При этом газета отнесла к «хорошим» странам Германию, Швецию и Данию — у этих государств есть возможность «выбирать между оружием и маслом» из-за низкого госдолга. В то же время граничащие с Россией государства, включая Польшу, Финляндию и страны Прибалтики, охотнее идут на повышение военных расходов. Отмечается, что население этих стран также не выражает столь явного недовольства по этому поводу.

Ранее издание The Economist сообщило, что США уменьшили поддержку НАТО из-за беспокойства относительно возможной эскалации в отношениях с Россией. В Белом доме намекнули союзникам на нежелание Вашингтона воевать за страны Прибалтики по этой причине.

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