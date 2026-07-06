Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

Евраев сообщил об отражении крупнейшей атаки на Ярославский НПЗ

В Ярославле Вооруженные силы (ВС) России отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Михаил Евраев.

Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Ярославский НПЗ, по данным открытых источников, — это крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Его мощность составляет 15 миллионов тонн в год, он входит в топ-5 НПЗ России.

Реакция властей на удар по Ярославскому НПЗ

Глава Ярославской области сообщил, что профильные службы работают с пострадавшими индивидуально, чтобы помощь была оказана как можно быстрее.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Евраев напомнил, что жителям региона предусмотрена компенсация за ущерб имуществу.

В свою очередь, Росавиация в «Максе» сообщила об ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля. Такое ограничение вводилось дважды за сутки. Последнее было отменено в 19:22.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорилось в сообщении.

Власти должны предусмотреть налоговые стимулы для пострадавших от атак дронов на НПЗ. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать. Потому что мы понимаем, что от этого зависит не только благополучие конкретных компаний, но и благополучие многих смежных отраслей: от сельского хозяйства до широких слоев потребителей Александр Шохин глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Беспилотники Вооруженных сил Украины ранее сегодня атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Это первая атака на российский НПЗ в 2500 километрах от границы с Украиной. Предыдущая наиболее дальняя атака украинских беспилотников на Россию произошла в Тюмени — городе в 2000 километрах от границы.