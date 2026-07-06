В России заявили о необходимости стимулов для пострадавших от атак дронов НПЗ

Шохин: Власти должны предусмотреть налоговые стимулы для пострадавших от атак дронов НПЗ

Власти должны предусмотреть налоговые стимулы для пострадавших от атак дронов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует ТАСС.

В кулуарах пленарного заседания форума «Иннопром» представитель бизнеса заявил, что в стране есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей, при этом ряду предприятий может понадобиться и более современное оборудование.

«Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать. Потому что мы понимаем, что от этого зависит не только благополучие конкретных компаний, но и благополучие многих смежных отраслей: от сельского хозяйства до широких слоев потребителей», — пояснил он.

В качестве примера глава РСПП привел корректировку федерального инвестиционного налогового вычета и расширения перечня отраслей, которые подпадают в него. Эта мера может быть временной, но она будет оправданной в ближайшие несколько лет. Кроме того, стабилизации ситуации на топливном рынке будет способствовать запуск предприятий, производящих топливо более низкого экологического класса евро-3, часть из которых законсервировали в свое время.

В июне объем переработки нефти в России снизился до минимального за последние годы уровня 4,1 миллиона баррелей в сутки, однако в июле-сентябре он может вырасти на 7-22 процента, до 4,4-5 миллиона баррелей в сутки, подсчитали в Kpler. Аналитики компании отмечают, что из-за остаточных потребностей в техническом обслуживании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и во втором полугодии производство останется ниже средних значений.