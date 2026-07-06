В России заявили о необходимости стимулов для пострадавших от атак дронов НПЗ

Власти должны предусмотреть налоговые стимулы для пострадавших от атак дронов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует ТАСС.
В кулуарах пленарного заседания форума «Иннопром» представитель бизнеса заявил, что в стране есть потребность в инвестировании в восстановление мощностей, при этом ряду предприятий может понадобиться и более современное оборудование.
«Государству надо, что называется, тут рассматривать это как совместную задачу. Ряд преференций, налоговые вычеты и так далее, наверное, делать. Потому что мы понимаем, что от этого зависит не только благополучие конкретных компаний, но и благополучие многих смежных отраслей: от сельского хозяйства до широких слоев потребителей», — пояснил он.
В качестве примера глава РСПП привел корректировку федерального инвестиционного налогового вычета и расширения перечня отраслей, которые подпадают в него. Эта мера может быть временной, но она будет оправданной в ближайшие несколько лет. Кроме того, стабилизации ситуации на топливном рынке будет способствовать запуск предприятий, производящих топливо более низкого экологического класса евро-3, часть из которых законсервировали в свое время.
В июне объем переработки нефти в России снизился до минимального за последние годы уровня 4,1 миллиона баррелей в сутки, однако в июле-сентябре он может вырасти на 7-22 процента, до 4,4-5 миллиона баррелей в сутки, подсчитали в Kpler. Аналитики компании отмечают, что из-за остаточных потребностей в техническом обслуживании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и во втором полугодии производство останется ниже средних значений.