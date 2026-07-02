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10:13, 2 июля 2026Экономика

Возможность увеличения выпуска бензина в России оценили

«Ъ»: Переработка нефти в России может вырасти на 7-22 процента без учета новых ремонтов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В июне объем переработки нефти в России снизился до минимального за последние годы уровня 4,1 миллиона баррелей в сутки, однако в июле-сентябре он может вырасти на 7-22 процента, до 4,4-5 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на подсчеты Kpler пишет «Коммерсантъ».

Аналитики компании отмечают, что из-за остаточных потребностей в техническом обслуживании нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и во втором полугодии производство останется ниже средних значений.

Вместе с тем источник издания дает более пессимистический прогноз. По его мнению, в июле переработка не сможет преодолеть уровень 4 миллиона баррелей в сутки, а если появится необходимость в новых внеплановых ремонтах НПЗ, то ситуация может дополнительно усугубиться.

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Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин рассказал, что в июне средневзвешенный показатель по загрузке российских НПЗ опустился с нормальных 82-84 процента до 64-65 процента. По его словам, главной причиной такой динамики стало одновременное выпадение мощностей первичной и вторичной переработки.

Эксперт считает, что в июле возможно восстановление загрузки до 74-75 процентов, а в августе — выше 80 процентов, но запас прочности рынка останется пониженным. «Часть мощностей может быть возвращена в строй постепенно, а накопленные запасы бензина будут ниже комфортного уровня», — объяснил он.

Если восстановление мощностей НПЗ сдвинется на один-два месяца, а также в случае новых ограничений на переработку, сложности могут продлиться до сентября, заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что из-за «определенного дефицита» топлива на АЗС в России возникают очереди, а нужную марку бензина сложно купить. Вместе с тем он подчеркнул, что поврежденные в результате ударов НПЗ быстро восстанавливаются, а трудности являются временными.

Для снижения дефицита правительство готово разрешить выпуск бензина класса «Евро-2», а также договаривается об импорте топлива из нескольких стран, в том числе Индии и Казахстана.

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