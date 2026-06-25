В Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу топлива. Кого затронут меры?

В Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу топлива

В Ульяновской области с 25 июня вводятся временные ограничения на продажу топлива. Правительство региона уточнило, что данные меры приняты для устранения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации.

Всем заправочным станциям было рекомендовано продавать бензин в объеме не более 40 литров на одно легковое транспортное средство, а дизельное топливо — не более 100 литров на один легковой автомобиль и не более 300 литров на грузовое транспортное средство и автобусы.

Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости Руслан Хайрудинов Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Отмечается, что без ограничений будут заправлять только транспорт экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, а также пассажирского общественного транспорта и сельхозтоваропроизводителей.

ФАС потребовала перестать повышать цены на бензин на АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 24 июня направила в адрес 26 объединений, занимающихся реализацией нефтепродуктов, письмо с требованием не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо при их продажах с нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС).

За день до этого представители сети АЗС «Нефтьмагистраль» сообщили, что в России начали снижаться цены на бензин. Стоимость топлива на АЗС опустилась до 70,99 за литр АИ-92 и 79,99 рубля за литр АИ-95. Дизельное топливо продают по цене в 84,90 рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что скачка цен на топливо в России не произошло, поскольку цены выросли в основном на независимых заправках, а на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний значительного роста не наблюдается.

На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост, но про заправки, которые принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным так называемым компаниям, там цены если и выросли, то незначительно Антон Силуанов Министр финансов России

На АЗС Крыма прекратили продажу топлива

Глава республики Крым Сергей Аксенов 21 июня заявил, что на автозаправочных станциях полуострова прекратили выдачу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам. По его словам, топливо будет выдаваться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Крыма принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации с топливом на полуострове.

Ведется работа, для того чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, это необходимо, чтобы жители полуострова могли приобрести топливо в необходимых объемах. «Ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий», — добавил пресс-секретарь главы России.

Также ранее сообщалось, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о временных вынужденных мерах. В городе отменили продажу топлива 22 и 23 июня.