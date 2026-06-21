В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о временных вынужденных мерах в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о временных вынужденных мерах. В городе отменили продажу топлива 22 и 23 июня, а также изменили рабочие часы общественного транспорта. Время работы торговых центров было сокращено. Также с 22 июня и до особого распоряжения все массовые мероприятия в Севастополе отменены.

Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно Михаил Развожаев Губернатор Севастополя

В мае Развожаев рассказал об отсутствии на заправках Севастополя основных видов автомобильных бензинов. В продаже на местных АЗС к концу мая осталось только дизельное топливо. Вместе с тем он пообещал как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции.

На АЗС Крыма прекратили продажу топлива

Проблемы с доступом к бензину и дизельному топливу в Крыму возникли на фоне участившихся атак украинских беспилотников. Утром 21 июня глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на автозаправочных станциях (АЗС) прекратили выдачу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам. По его словам, топливо будет выдаваться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма. Глава региона призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также стало известно, что часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Происшествие затронуло Северо-Западный, Центральный и Южнобережный энергорайоны.

Развожаев отметил, что в городе введен график временного отключения потребления электроэнергии. По его словам, целью отключений является ликвидация перегруза электрических сетей за пределами Севастополя.

Что известно об атаке БПЛА на Крым

В ночь на 21 июня ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Аксенов сообщил, что четыре человека стали жертвами налета украинских беспилотников. Также известно о пожаре, который вспыхнул на нефтяном терминале в поселке Чушка. В двух муниципалитетах обломки упали на территорию частных домовладений.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что атаки Вооруженных сил Украины на мосты на трассах, ведущих в Крым, якобы нацелены на изоляцию полуострова. В Крыму отреагировали на эти слова.

Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство Сергей Цеков Первый заместитель главы крымского парламента

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что России нужно усилить удары по военной логистике Украины, чтобы обезопасить полуостров. Для предотвращения угрозы необходимо продолжать точечно атаковать логистические маршруты поставок оружия для украинской армии. Удары по объектам энергетики и военной логистике противника должны быть именно точечными, полагает Чепа, поскольку это позволит избежать жертв среди мирного населения.