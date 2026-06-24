Ограничения на продажу топлива ввели в еще одном российском регионе

В Ульяновской области с 25 июня вводятся временные ограничения на продажу топлива

В Ульяновской области с 25 июня вводятся временные ограничения на продажу топлива. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона, отметив, что данные меры приняты для устранения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации.

Всем заправочным станциям рекомендуется продавать бензин в объеме не более 40 литров на одно легковое транспортное средство, а дизельное топливо — не более 100 литров на один легковой автомобиль и не более 300 литров на грузовое транспортное средство и автобусы.

«Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости», — добавил заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Руслан Хайрудинов.

Без ограничений будут заправлять только транспорт экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта и сельхозтоваропроизводителей.

Данные меры будут действовать в регионе до особого распоряжения.

Ранее же Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала перестать повышать цены на бензин на АЗС.