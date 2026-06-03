Данные на карте меняются в течение дня: топливо может закончиться после утреннего обновления или появиться после очередного подвоза. Перед выездом на АЗС лучше проверить статус еще раз.

Стоит ли отменять автопутешествие в Крым

Некоторые действительно стали отказываться от поездок в Крым. По данным TourDom.ru, отмены бронирований есть, но пока это 5–10% у небольших отелей на западном и южном побережье.

Феодосия «просела» по бронированиям примерно на 10%, южный берег — около 5%. Крупные курорты и отели потерь не ощутили.

Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что продажи туров в Крым с начала года растут на 10–15% и эти темпы пока сохраняются.

В Российском союзе туриндустрии массовых отмен не наблюдают.