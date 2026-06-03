Поездку в Крым на машине придется отменить? Узнали, что происходит с бензином на полуострове
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Что происходит с бензином в Крыму прямо сейчас
С 31 мая крупнейшие крымские сети АЗС — ТЭС и АТАН — работают в режиме ограниченной продажи топлива. АИ-92 отпускают не больше 20 литров на одно транспортное средство, АИ-95 — только по талонам и топливным картам. Заправлять канистры на обеих сетях запрещено.
2 июня ТЭС и АТАН приостановили продажу талонов и топливных карт — запастись ими заранее сейчас не получится. Власти Севастополя объяснили, что главная проблема не в закупке топлива, а в его доставке.
3 июня ситуация начала улучшаться. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об открытии свободной продажи на большинстве городских АЗС ТЭС с 10 утра. Лимит 20 литров и запрет на канистры пока сохраняются.
Тогда же Министерство топлива и энергетики Крыма опубликовало интерактивную карту АЗС с актуальными данными о наличии каждой марки топлива.
Данные на карте меняются в течение дня: топливо может закончиться после утреннего обновления или появиться после очередного подвоза. Перед выездом на АЗС лучше проверить статус еще раз.
Стоит ли отменять автопутешествие в Крым
Некоторые действительно стали отказываться от поездок в Крым. По данным TourDom.ru, отмены бронирований есть, но пока это 5–10% у небольших отелей на западном и южном побережье.
Феодосия «просела» по бронированиям примерно на 10%, южный берег — около 5%. Крупные курорты и отели потерь не ощутили.
Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что продажи туров в Крым с начала года растут на 10–15% и эти темпы пока сохраняются.
В Российском союзе туриндустрии массовых отмен не наблюдают.
Подобные ситуации уже возникали ранее и, как правило, нормализовывались в достаточно короткие сроки.
Важно и время поездки: высокий сезон в Крыму начинается с конца июня — до него еще несколько недель.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что ситуация с бензином нормализуется в течение 30 дней, то есть к пику сезона.
Как подготовиться, если едете
Въезжай в Крым с полным баком. Проблемы с бензином начинаются еще до полуострова. На трассе М-4 южного направления 95-й бензин отсутствует в нескольких районах Воронежской области, рассказал 47news местный автомобилист. Полного бака, залитого в Воронеже, хватает до Ростова-на-Дону без заправки — это около 600 км. Дальше ситуация непредсказуема.
Блогер Сергей Зоркий, проехавший маршрут с семьей в конце мая, советует заправляться на выезде из Мариуполя.
«На цену уже не смотрели. 82 рубля? Давайте. Главное — ехать», — написал он в своей колонке.
Канистры. Через Крымский мост разрешено провозить до 100 литров топлива сверх того, что в баке.
В пресс-службе РСТ подтверждают: такого запаса, как правило, хватает на значительный пробег. Одна канистра на 20 литров по объему сопоставима с небольшим чемоданом — это стоит учесть при сборе вещей.
Мониторинг в дороге. Интерактивная карта Минтопэнерго Крыма и локальные телеграм-чаты дают актуальную информацию быстрее любых официальных сводок.
Участники чатов в реальном времени сообщают, где топливо появилось после подвоза, а где уже закончилось.
Туристам, которые приобрели организованные туры с включенным трансфером, беспокоиться не стоит. В этом случае вопросы транспортной логистики находятся в зоне ответственности туроператора и принимающей стороны.
Куда в Крыму добраться проще, куда сложнее
Ситуация с топливом неодинакова — она зависит от того, куда именно вы едете. Феодосия и Судак ближе всего к Крымскому мосту. Автотуристы на TourDom.ru подсчитали: при полном баке на въезде до них можно добраться и вернуться без дозаправки на полуострове.
Кстати, Судак сейчас набирает популярность у туристов — его все чаще воспринимают как доступную альтернативу Ялте с морем, инфраструктурой и коротким плечом от моста.
Ялта и западное побережье требуют большего запаса бензина. Здесь нужен полный бак на въезде и заранее продуманный маршрут заправок. Между городами топливо найти заметно проще, чем внутри них: в Керчи, например, есть заправки без ограничений — просто чуть в стороне от трассы.
Сложнее всего тем, кто планирует активно объезжать разные районы полуострова. В таком сценарии поиск топлива и очереди у колонок становятся частью программы — чего, конечно, никто не хочет.
Главное
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С 31 мая в Крыму действуют ограничения по выдаче бензина: АИ-92 — не более 20 л на машину, АИ-95 — по талонам. 3 июня Севастополь открыл свободную продажу на большинстве АЗС, лимит сохраняется.
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Массовых отмен бронирований нет: 5–10% у небольших отелей, крупные курорты работают в штатном режиме.
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Глава Крыма считает, что в течение 30 дней ситуация с топливом придет в норму.
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Заправляйтесь до въезда в Крым: оптимальная точка — выезд из Мариуполя.
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Через Крымский мост можно провезти до 100 литров топлива в канистрах — этого хватит на большую часть поездки.
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Следите за картой Минтопэнерго Крыма и локальными телеграм-чатами: данные обновляются в течение дня.
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Феодосия и Судак — ближе к мосту, туда реально доехать и вернуться на одном баке. Ялта и западный берег требуют большего запаса.
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