К вам идут с проверкой. Как пережить визит инспектора без паники и потерь
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Какие проверки чаще всего проводят контролирующие органы?
В России бизнес проверяют более 50 ведомств. Однако на практике предприниматели чаще всего сталкиваются с 5 контролерами:
- ФНС. Использует два режима проверки. Первый — камеральная, которая проходит дистанционно, автоматически, по поданным декларациям. Вы можете ее даже не заметить, пока не получите требование или уведомление о нарушении. Второй — выездная, когда инспекторы приходят лично на объект.
Пример. Выездная проверка ИП с оптовой торговлей хозтоварами, оборотом около 80 млн в год, режим — УСН «доходы минус расходы». Поводом стали крупные расходы на услуги транспортных компаний и резкий рост вычетов по контрагентам из другого региона/
ФНС сначала провела углубленную камеральную проверку деклараций, запросила пояснения и документы по нескольким контрагентам. Поскольку ответы предпринимателя показались контролерам неполными, последние посетили склад, запросили договоры, акты, накладные, транспортные накладные, переписку с поставщиками, счета-фактуры. Особое внимание уделяли реальности услуг, фактическим маршрутам, пробегу, наличию у перевозчика техники.
Предприниматель сразу подключил юриста, который помог оформить пояснения и возражения на акт, предъявил переписку по email, фотографии отгрузок, товарно-транспортные накладные и договоры в электронном документообороте. Это подтвердило реальность значительной части операций. В результате налоговые доначисления были, но в гораздо меньшем объеме.
- Роспотребнадзор. Проверяет санитарные нормы, качество продукции и соблюдение прав потребителей. Наибольшая его активность наблюдается в торговле, общепите, гостиничном бизнесе и на производствах продуктов питания.
- МЧС, или пожарный надзор. Обращает внимание на наличие и исправность оборудования, планы эвакуации, журналы инструктажей и состояние выходов.
- ГИТ (государственная инспекция труда). Контролирует трудовые договоры, охрану труда, своевременность выплаты зарплат и оформление иностранных работников.
Пример. Небольшая производственная компания попала под проверку ГИТ из-за несвоевременной оплаты труда. Инспектор запросил трудовые договоры, табели учета рабочего времени, локальные нормативные акты. Оказалось, что часть сотрудников оформлены на 0,5 ставки, а сверхурочные выходы оформлялись как добровольные.
Предприниматель признал нарушения по сверхурочной работе и согласовал с инспекцией график доначисления недоплаченной заработной плате. Дополнительно разработали новые положения об оплате труда. В результате компанию привлекли к административной ответственности, но штрафы оказались значительно ниже возможного максимума.
Прокуратура может инициировать проверку любого ведомства — достаточно одного сигнала.
Согласно закону № 248-ФЗ «О государственном контроле», к проверкам без предупреждения относят:
- контрольную закупку, когда инспектор приходит как обычный покупатель и проверяет выдачу чека или качество товара;
- мониторинговую закупку товара для лабораторного исследования;
- рейдовый осмотр территории или транспорта без предварительного уведомления;
- инспекционный визит, когда на объект приходят внезапно.
Об официальных проверках с уведомлением предупреждают минимум за 3 рабочих дня. При документарной направляют запрос с перечнем документо. О внеплановой выездной уведомляют за 24 часа, хотя в исключительных случаях могут прийти без предупреждения.
Важно помнить про мораторий: до 2030 года плановые проверки существенно ограничены — они возможны только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.
Как подготовить бизнес к активным проверкам?
Основной принцип, который отличает устойчивый бизнес, — готовность к проверке. Системный подход избавляет от хаоса и позволяет чувствовать себя уверенно.
Первое и самое важное, о чем стоит позаботиться, — документы. Это главный аргумент в разговоре с контролером. Есть 4 блока, в которых порядок обязателен:
- Налоговый. У вас должны быть в порядке все договоры с контрагентами: оригиналы с подписями и печатями, акты выполненных работ и счета-фактуры. Обязательно храните подтверждение реальности сделок: переписку, фото, накладные, транспортные документы. Декларации должны подаваться в срок, а налоги — уплачиваться без задержек. Кроме того, полезно регулярно проверять контрагентов через сервис ФНС на сайте nalog.ru.
- Кадровый. Трудовые договоры должны быть на каждого сотрудника. Также нужны приказы о приеме, штатное расписание, должностные инструкции и журналы инструктажей по охране труда.
- Противопожарный. Огнетушители должны быть в наличии и с актуальными датами поверки, планы эвакуации — размещены на видных местах, аварийные выходы не заблокированы и четко обозначены.
- Кассовый. Онлайн-касса должна быть установлена, зарегистрирована в ФНС и работать исправно. Каждая продажа проводится через нее с выдачей чека. Если вы работаете с наличными, ведите кассовую книгу.
Второй шаг — организация процесса на случай проверки.
- Назначьте одного ответственного сотрудника, который будет общаться с инспекторами. Это может быть бухгалтер, операционный директор или юрист.
- Выделите отдельное место для работы инспекторов. Лучше всего вести журнал проверок — в случае спора это станет вашим главным доказательством.
- И всегда требуйте документы от самих инспекторов: приказ о проведении проверки, служебное удостоверение, проверочный лист.
Как можно обжаловать решения контролирующих органов?
У предпринимателя есть законное право обжаловать решения инспекторов. С 2023 года в России действует обязательный досудебный порядок обжалования, закрепленный в части 2 статьи 39 Закона № 248-ФЗ.
Пошаговый алгоритм обжалования:
- Изучите акт проверки. Внимательно прочитайте каждый пункт: соответствуют ли описанные факты реальности, правильно ли произведены расчеты. Отдельно проверьте, соблюдены ли процедурные требования: было ли уведомление, уложились ли в сроки, имел ли инспектор нужные полномочия.
- Подайте письменные возражения. У вас есть 15 рабочих дней с момента получения акта. Возражения направляются в тот же орган, который проводил проверку. Пишите четко и по делу: «В пункте 3 акта неверно указана сумма — правильная цифра такая-то, что подтверждается документом».
- Досудебная жалоба в вышестоящий орган. Если возражения не помогли, подавайте жалобу через портал «Госуслуги» или лично в течение 10 рабочих дней с момента получения решения. Вышестоящий орган обязан рассмотреть жалобу за 20 рабочих дней.
- Арбитражный суд. Если досудебный порядок исчерпан, обращайтесь в арбитражный суд по месту нахождения вашего бизнеса. Срок — 3 месяца с того дня, когда вы узнали о нарушении своих прав.
Совет предпринимателя: нанимайте юриста с первого дня проверки. Стоимость юридического сопровождения несопоставимо меньше суммы проигранного дела.
Как сохранять эффективность бизнеса, несмотря на постоянные проверки?
Предприниматели, которые выстраивают системную работу, почти не замечают проверок. Вот 5 принципов, которые помогут сохранить операционную устойчивость:
- Делегируйте «проверочный» блок полностью. Поручите это бухгалтеру или финансовому директору, юристу и операционному директору. Запрашивайте еженедельные или ежемесячные отчеты: состояние документации, открытые предписания, статус жалоб.
- Включите в финансовую модель резерв на регуляторные риски в размере 2−5% от оборота. Для сфер с высокой интенсивностью проверок, таких как строительство, торговля, общепит, ориентируйтесь на верхнюю границу.
- Автоматизируйте документооборот. Внедрите ЭДО, чтобы все договоры, акты и счета-фактуры были в цифровом виде с электронными подписями. Используйте облачную бухгалтерию — тогда доступ к любому документу займет не более 30 секунд. Обязательна онлайн-касса, которая дает прозрачность и защищает при спорах с ФНС, кадровая система для учета сотрудников, договоров и инструктажей в одном месте.
- Проводите внутренние аудиты ежеквартально. Раз в 3 месяца выделите 3−4 часа, чтобы пройтись по чек-листам основных ведомств самостоятельно. Несколько часов в квартал экономят сотни тысяч рублей на штрафах и нервах.
- Выстраивайте рабочие отношения с ведомствами. Предприниматели, которые не прячутся, открыто реагируют на запросы и добровольно устраняют замечания, получают значительно меньше давления, чем те, кто уходит в глухую оборону.
Рост бизнеса практически всегда сопровождается увеличением внимания со стороны контролирующих органов. Однако для предпринимателя, который выстроил систему документооборота, делегировал «проверочный» блок, заложил резервы на риски и знает свои права, проверка — это рутина, а не катастрофа.