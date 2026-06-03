Прокуратура может инициировать проверку любого ведомства — достаточно одного сигнала.

Согласно закону № 248-ФЗ «О государственном контроле», к проверкам без предупреждения относят:

контрольную закупку, когда инспектор приходит как обычный покупатель и проверяет выдачу чека или качество товара;

мониторинговую закупку товара для лабораторного исследования;

рейдовый осмотр территории или транспорта без предварительного уведомления;

инспекционный визит, когда на объект приходят внезапно.

Об официальных проверках с уведомлением предупреждают минимум за 3 рабочих дня. При документарной направляют запрос с перечнем документо. О внеплановой выездной уведомляют за 24 часа, хотя в исключительных случаях могут прийти без предупреждения.

Важно помнить про мораторий: до 2030 года плановые проверки существенно ограничены — они возможны только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Как подготовить бизнес к активным проверкам?

Основной принцип, который отличает устойчивый бизнес, — готовность к проверке. Системный подход избавляет от хаоса и позволяет чувствовать себя уверенно.

Первое и самое важное, о чем стоит позаботиться, — документы. Это главный аргумент в разговоре с контролером. Есть 4 блока, в которых порядок обязателен:

Налоговый . У вас должны быть в порядке все договоры с контрагентами: оригиналы с подписями и печатями, акты выполненных работ и счета-фактуры. Обязательно храните подтверждение реальности сделок: переписку, фото, накладные, транспортные документы. Декларации должны подаваться в срок, а налоги — уплачиваться без задержек. Кроме того, полезно регулярно проверять контрагентов через сервис ФНС на сайте nalog.ru.

. У вас должны быть в порядке все договоры с контрагентами: оригиналы с подписями и печатями, акты выполненных работ и счета-фактуры. Обязательно храните подтверждение реальности сделок: переписку, фото, накладные, транспортные документы. Декларации должны подаваться в срок, а налоги — уплачиваться без задержек. Кроме того, полезно регулярно проверять контрагентов через сервис ФНС на сайте nalog.ru. Кадровый. Трудовые договоры должны быть на каждого сотрудника. Также нужны приказы о приеме, штатное расписание, должностные инструкции и журналы инструктажей по охране труда.

Трудовые договоры должны быть на каждого сотрудника. Также нужны приказы о приеме, штатное расписание, должностные инструкции и журналы инструктажей по охране труда. Противопожарный . Огнетушители должны быть в наличии и с актуальными датами поверки, планы эвакуации — размещены на видных местах, аварийные выходы не заблокированы и четко обозначены.

. Огнетушители должны быть в наличии и с актуальными датами поверки, планы эвакуации — размещены на видных местах, аварийные выходы не заблокированы и четко обозначены. Кассовый. Онлайн-касса должна быть установлена, зарегистрирована в ФНС и работать исправно. Каждая продажа проводится через нее с выдачей чека. Если вы работаете с наличными, ведите кассовую книгу.

Второй шаг — организация процесса на случай проверки.