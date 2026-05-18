Например, к вам обращается ООО «ООО» с предложением поставок электроники. В выписке ФНС видно, что компания создана четыре месяца назад, уставный капитал — 10 000 рублей, руководитель недавно сменился, а основной вид деятельности — консультационные услуги. Формально запрета нет, но это уже красный флаг: компания может быть технической, созданной под одну-две сделки.

Или другой пример. ИП работает уже семь лет, вид деятельности совпадает с тем, что он предлагает, адрес в том же регионе, есть подтвержденный опыт работы. В этом случае риски значительно ниже, можно двигаться дальше.

Массовые адреса и подозрительные признаки

Следующий шаг — проверить, не зарегистрирован ли контрагент по массовому адресу, где числятся десятки или сотни компаний, и не менялись ли адрес и руководитель слишком часто.