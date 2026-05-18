11 точек невозврата. Чек-лист для малого бизнеса, чтобы не потерять деньги на первом договоре
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Быстрый скрининг
Цель первого этапа — за 2–3 часа отделить откровенно рискованных контрагентов от тех, кому можно дать шанс и потратить на них больше времени.
Базовая проверка в ФНС
Берете ИНН или ОГРН и проверяете компанию по открытым государственным базам. Например, можно использовать сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС.
Например, к вам обращается ООО «ООО» с предложением поставок электроники. В выписке ФНС видно, что компания создана четыре месяца назад, уставный капитал — 10 000 рублей, руководитель недавно сменился, а основной вид деятельности — консультационные услуги. Формально запрета нет, но это уже красный флаг: компания может быть технической, созданной под одну-две сделки.
Или другой пример. ИП работает уже семь лет, вид деятельности совпадает с тем, что он предлагает, адрес в том же регионе, есть подтвержденный опыт работы. В этом случае риски значительно ниже, можно двигаться дальше.
Массовые адреса и подозрительные признаки
Следующий шаг — проверить, не зарегистрирован ли контрагент по массовому адресу, где числятся десятки или сотни компаний, и не менялись ли адрес и руководитель слишком часто.
Массовый адрес сам по себе не нарушение, но в сочетании с другими факторами снижает уровень доверия.
Например, поставщик стройматериалов зарегистрирован в бизнес-центре, где числится более 100 юрлиц, и предлагает отгрузки «со стороннего склада без осмотра». Такое сочетание массового адреса и непрозрачной логистики — повод либо отказаться, либо серьезно ужесточить условия сделки.
Или обратная ситуация. Юридический адрес совпадает с производственной площадкой, на сайте есть фото цеха и склада, указаны сотрудники, директор не меняется годами. В этом случае даже массовость адреса не играет существенной роли.
Судебные споры и долги
Проверьте, есть ли у контрагента судебные споры и исполнительные производства. Важно смотреть не только на количество дел, но и на их содержание.
|Картина хронического должника
|Нормальная практика
|За три года у компании 15 дел, из них большинство — иски поставщиков о неоплате, часть решений не исполнена
|За много лет есть несколько дел на небольшие суммы, при этом часть из них компания выиграла, и исполнительных производств нет
Публичная репутация и цифровой след
Изучите сайт, соцсети, отзывы, упоминания в отрасли. Важно понять, существует ли компания в реальности, а не только на бумаге.
Набор признаков повышенного риска:
- нет сайта — только объявления;
- телефон виртуальный;
- почта на бесплатном домене;
- в интернете нет отзывов;
- цена ниже рынка.
Когда есть сайт с кейсами, фотографии сотрудников, отзывы с указанием клиентов, активность на маркетплейсах, видна история заказов, то негативные отзывы допустимы. Здесь лишь важно, как компания на них реагирует.
После этого этапа уже формируется первичное понимание: контрагент выглядит реальным и работающим, или имеется слишком много совпадений, чтобы игнорировать риски.
Углубленная проверка
Если контрагент прошел быстрый скрининг, имеет смысл потратить оставшееся время на более глубокую оценку, особенно если речь идет о крупной сумме или долгосрочном сотрудничестве.
Учредители и руководство
На этом этапе важно смотреть не только на саму компанию, но и на людей, которые за ней стоят: в каких еще бизнесах они участвуют, есть ли у этих компаний банкротства, суды или долги.
Нередко используется простая схема: создается новое юрлицо, а старое остается с обязательствами.
|Сигнал риска
|Балл в пользу компании
|Директор потенциального контрагента недавно ликвидировал другую компанию с долгами перед поставщиками и налоговой или ранее был руководителем фирмы, ушедшей в банкротство с сомнительными сделками
|Учредитель владеет несколькими компаниями в смежных сферах, например, в логистике или складских услугах, и у них стабильная история без серьезных долгов
Финансовое состояние
Следующий шаг — оценка финансового положения. Даже по открытым данным можно увидеть общую картину: как меняется выручка, есть ли прибыль или убытки, присутствуют ли налоговые задолженности.
Допустим, поставщик предлагает выгодные условия, но за последние два года у него резко снизилась выручка, фиксируются убытки и есть налоговые долги. В такой ситуации есть риск, что компания закрывает кассовые разрывы за счет предоплат.
А если выручка растет, прибыль есть, пусть и небольшая, но стабильная, серьезных долгов нет, тогда это вполне нормальная ситуация для малого и среднего бизнеса.
Реестры рисков и санкций
Если бизнес связан с госзакупками, экспортом или финансовыми операциями, дополнительно стоит проверить контрагента в специализированных реестрах.
К ним относятся:
-
Реестр [недобросовестных поставщиков](https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html) (ЕИС «Закупки»).
-
[Реестр банкротств](https://bankrot.fedresurs.ru/) (Федресурс).
-
Санкционные списки.
К примеру, контрагент внесен в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта. Работать с ним можно, но только с повышенной осторожностью и уж точно не стоит доверять критические участки.
Документы и полномочия
Далее важно перейти к проверке документов. Основная задача предпринимателя — убедиться, что договор и сопутствующие документы подписывает действительно уполномоченное лицо.
Обычно запрашиваются:
-
устав;
-
решение о назначении директора;
-
доверенности;
-
лицензии (если деятельность лицензируется).
Например, договор подписывает «коммерческий директор» без доверенности, и контрагент не может подтвердить его полномочия. В случае спора это может привести к признанию договора недействительным.
Корректно, когда компания без вопросов предоставляет все документы, а данные в них совпадают с официальными источниками.
Реальные ресурсы для работы
После анализа документов важно убедиться, что у контрагента есть реальные ресурсы для исполнения обязательств: склад, офис, сотрудники.
Когда поставщик заявляет о наличии крупного склада, но уклоняется от любых проверок и настаивает на предоплате за «выгодную партию», такие истории нередко заканчиваются срывом поставки.
А если компания готова показать склад, предоставить фото и видео, а также документы по недавним отгрузкам, то ей можно доверять.
Внутреннее досье
Важно не только провести проверку, но и зафиксировать ее результаты. Если предприниматель провел проверку, но ничего не сохранил, в дальнейшем невозможно доказать, что он проявил должную осмотрительность.
Доказательства проверки контрагента могут потребоваться, чтобы избежать налоговых доначислений, судебных споров и блокировок по 115-ФЗ.
Грамотнее сохранять выписки, скриншоты, документы и фиксировать выводы: кто проверял, какие риски выявлены и какие условия сделки были выбраны с учетом этих рисков.
Мониторинг и повторная проверка
Проверка контрагента — не разовое действие. Ситуация может измениться: появятся долги, суды, блокировки счетов.
Например, контрагент изначально выглядел надежным, но через несколько месяцев у него начались проблемы, которые остались без внимания. Работа продолжилась, и в итоге это привело к убыткам.
Оптимальный подход — регулярно отслеживать изменения (раз в 3–6 месяцев) и особенно внимательно проверять партнера перед крупными сделками.
Тонкости работы с «сомнительным», но выгодным контрагентом
Не все сделки укладываются в идеальные сценарии.
Довольно часто самое выгодное предложение делает контрагент, к которому есть вопросы: молодая компания, короткая история, неоднозначная репутация.
В таких случаях сотрудничество возможно, но только при корректной настройке условий сделки.
Например, бизнесу срочно нужен поставщик упаковки. Текущий партнер повысил цены, а новая компания предлагает на 20% дешевле и обещает поставку за три дня.
Проверка показывает, что компания молодая, зарегистрирована в бизнес-центре, есть несколько небольших судебных споров, финансовая история короткая. Назвать такого контрагента полностью надежным нельзя, но и однозначно отказываться от сделки не всегда рационально.
В подобных ситуациях логика работы меняется: задача — не исключить риск полностью, а ограничить его.
Если пилотная сделка проходит успешно, объем можно постепенно увеличивать, как и долю предоплаты. При этом важно периодически возвращаться к оценке рисков и не воспринимать партнера как полностью проверенного раз и навсегда.
Частые ошибки при проверке контрагента
Бывает, что, даже когда бизнес формально проверяет партнеров, допускаются одни и те же ошибки. Из-за них процедура либо затягивается, либо оказывается бесполезной.
Проверка «для галочки». Смотрят только выписку из ФНС и на этом останавливаются. Например, компания существует давно, данные выглядят «чистыми», и на этом принимается решение.
При этом никто не анализирует судебные споры, долги и репутацию. В результате предприниматель упускает реальные риски.
Игнорирование совокупности факторов. Например, молодая компания + массовый адрес + смена директора + цена ниже рынка. По отдельности все это допустимо, но вместе уже представляет серьезный риск.
Слишком долгий и сложный процесс. Иногда проверку превращают в многоступенчатую процедуру, которая занимает недели.
В результате бизнес либо теряет сделку, либо все равно принимает решение «на ощущениях», потому что нет времени ждать. Смысл подхода «48 часов» как раз в том, чтобы выстроить понятную и быструю систему, где будут видны ключевые риски.
Отсутствие фиксации проверки. Тогда в случае споров с налоговой или банком компания не сможет подтвердить, что проявляла должную осмотрительность.
Отсутствие повторной проверки. Контрагент проверен один раз, и дальше про него забывают. При этом его финансовое состояние может резко измениться, и информация об этом будет в открытом доступе.
Конечно, проверка контрагента не исключает риск полностью (это невозможно), но делает его понятным и управляемым. И тогда предприниматель может либо отказаться от сделки, либо зайти в нее на своих условиях.