Обновляется форма расчета по страховым взносам

С 6 мая необходимо использовать новую форму расчета по страховым взносам (РСВ). Изменения связаны с оптимизацией льготных тарифов взносов для малого и среднего бизнеса.

Что поменялось:

Подтверждение льгот. В состав расчета добавлено Приложение 3.1. В нем компании из приоритетных отраслей должны будут подтверждать свое право на пониженные тарифы страховых взносов. Фактически это новый отчетный лист для обоснования льготы. Новые коды. Появятся новые коды для тарифов и категорий застрахованных лиц. Так, для МСП из приоритетных отраслей будет применяться код «ПВ», а знакомый многим код «МС» исключат. Технические правки. Заменены штрихкоды для корректной обработки отчетности в системах ФНС.

Начиная с отчетности за полугодие 2026 года сдавать РСВ нужно будет строго по новой форме.

Уточняется процедура списания безнадежных налоговых долгов

С 1 мая вступит в силу приказ ФНС, который определяет новый порядок списания безнадежных налоговых долгов на основании п. 3 ст. 59 НК РФ.

Теперь ФНС может списывать не только федеральные долги, но и задолженность по: