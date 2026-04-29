Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Обновляется форма расчета по страховым взносам
С 6 мая необходимо использовать новую расчета по страховым взносам (РСВ). Изменения связаны с оптимизацией льготных тарифов взносов для малого и среднего бизнеса.
Что поменялось:
- Подтверждение льгот. В состав расчета добавлено Приложение 3.1. В нем компании из приоритетных отраслей должны будут подтверждать свое право на пониженные тарифы страховых взносов. Фактически это новый отчетный лист для обоснования льготы.
- Новые коды. Появятся новые коды для тарифов и категорий застрахованных лиц. Так, для МСП из приоритетных отраслей будет применяться код «ПВ», а знакомый многим код «МС» исключат.
- Технические правки. Заменены штрихкоды для корректной обработки отчетности в системах ФНС.
Начиная с отчетности за полугодие 2026 года сдавать РСВ нужно будет строго по новой форме.
Уточняется процедура списания безнадежных налоговых долгов
С 1 мая вступит в силу приказ ФНС, который определяет новый порядок списания безнадежных налоговых долгов на основании п. 3 ст. 59 НК РФ.
Теперь ФНС может списывать не только федеральные долги, но и задолженность по:
- Региональным налогам — например, транспортный налог, налог на имущество организаций.
- Местным налогам — например, земельный налог, налог на имущество физических лиц.
- Налогам, которые установлены на федеральной территории «Сириус».
Ключевое условие для списания — долг должен числиться за налогоплательщиком и привести к формированию отрицательного сальдо на ЕНС.
Но есть нюанс: для списания таких долгов нужно, чтобы соответствующие основания были предусмотрены законами субъектов РФ или муниципальными нормативными актами.
Проще говоря, если регион сам не определил дополнительные условия для списания, автоматически долг не спишется.
Начинают действовать новые этапы проекта маркировки «Честный знак»
С 1 мая 2026 года система обязательной маркировки «Честный знак» охватывает две новые товарные группы: радиоэлектроника и кондитерские изделия.
|Категория
|Товары
|Кого затронет
|Радиоэлектроника и свет
|смартфоны, планшеты, ноутбуки, розетки, пульты и любые светильники
|производители и импортеры
|Кондитерские изделия
|хлебобулочные изделия (круассаны, рулеты и пирожные) и торты
|производители и импортеры
Напомним: за продажу товаров без кодов грозит до 300 000 рублей и конфискация.
Товары, которые введены в оборот до 1 мая, можно продать до конца срока годности без перемаркировки.
Помимо этого, с 1 мая:
- Производителям нельзя поставлять немаркированные стройматериалы. Если у товара нет кода, его не примут на склад.
- Вводится разрешительный режим маркировки для растительных масел в потребительской упаковке. Касса в онлайн-режиме проверяет легальность каждой единицы товара, прежде чем пробить чек. Если код маркировки не в порядке, контрольно-кассовая техника (ККТ) просто не даст продать товар.
Присутствие в реестре экспедиторов становится обязательным
С 1 мая 2026 года каждый экспедитор должен находиться в специальном реестре уведомлений, который ведет Минтранс на платформе «ГосЛог».
До этого момента (официально: в течение 60 дней с 1 марта) нужно подать уведомление о включении в реестр.
Обязательная регистрация распространяется и на юрлиц, и на ИП. Перевозчиков она не затрагивает — только экспедиторов.
С 1 мая 2026 года работа без регистрации запрещена и влечет за собой серьезные риски:
- Штрафы по ч. 3 и 4 ст. 11.14.3 КоАП РФ: на компанию — от 100 000 до 300 000 рублей, при повторном нарушении — от 500 000 до 1 млн рублей.
- Сделки с экспедитором, которого нет в реестре, становятся рискованными — налоговая инспекция может признать расходы по таким договорам неподтвержденными и снять их с учета при расчёте налога на прибыль.
- С 1 сентября 2026 года экспедиторские документы нужно будет оформлять в электронном виде, и сделать это сможет только тот, кто включен в реестр.
Если пропустили срок, подать уведомление все еще можно.
Вступают в силу новые ГОСТы
С 1 мая 2026 года в России начинает действовать длинный перечень новых ГОСТов для разных отраслей.
В строительной сфере появляется множество ГОСТов на продукты и работы
Здесь вступает в силу ГОСТ Р 72599-2026, который касается экологической декларации для стройматериалов. Он должен сделать экологическую информацию прозрачнее для профессионального рынка и конечного потребителя, что особенно важно для проектов «зеленого» строительства.
Также начнут действовать ГОСТы на отдельные виды продуктов и работ:
- ГОСТ Р 72481-2025 — регламентирует процесс монтажа фасадных светопрозрачных конструкций.
- ГОСТ Р 72366-2025 — устанавливает технические условия на листовой коррозионно-стойкий прокат.
- ГОСТ Р 72337-2025 — вводит требования к резьбовым фитингам из латуни.
- ГОСТ Р 72241-2025 — распространяется на сухие строительные смеси на цементном вяжущем.
- ГОСТ Р 72240-2025 — касается вторичного (рециклингового) щебня из керамики.
- ГОСТ 379-2025 — устанавливает требования к кладочным силикатным изделиям.
- ГОСТ 9.510-2025 — затрагивает полуфабрикаты и сплавы из алюминия.
Кроме этого, начнет действовать ГОСТ 32493-2025. Он устанавливает метод определения воздухопроницаемости и сопротивления этому показателю для строительных теплоизоляционных материалов и изделий.
Появляются стандарты для разных видов упаковки
В этой сфере заработают следующие стандарты:
- ГОСТ ISO 5412-2025 — устанавливает требования к биоразлагаемым пакетам, которые подходят для промышленного компостирования.
- ГОСТ ISO 20848-3-2022 — регламентирует требования к укупорочным системам для полимерных бочек номинальной вместимостью 113,6–220 л.
- ГОСТ ISO 23560-2022 — устанавливает технические требования к полипропиленовым мешкам, которые используют для упаковки сыпучих пищевых продуктов.
Также начнут действовать ГОСТ 34760-2021 и ГОСТ 34862-2022: они касаются методов испытания упаковки, ее герметичности, гидравлического давления и прочности ручек.
Устойчивость мебели начинают проверять по-новому
Для производителей мебели с 1 мая начнут действовать:
- ГОСТ EN 1022-2023 — стандарт для определения устойчивости мебели.
- ГОСТ ISO 4211-2-2023 и ГОСТ ISO 4211-3-2023 — оценка устойчивости к воздействию сухого и влажного тепла.
В пищевой отрасли вводят стандарт на новый продукт
ГОСТ Р 72320-2025 на хлеб «Арктический» вводится впервые. Его выпекают из ржаной обдирной муки или ее смеси с пшеничной мукой первого сорта, с добавлением сушеной клюквы и исландского мха.
А для масложировой отрасли вводятся ГОСТы на методы анализа:
- ГОСТ ISO 21033-2025 — определение микроэлементов.
- ГОСТ ISO 12228-1-2025 — определение состава стеролов.
- ГОСТ ISO/TS 22115-2025 — касается метода разделения классов жиров с помощью капиллярной газовой хроматографии (метод «отпечатка пальцев»).
На вывоз золота накладывают ограничения
С 1 мая 2026 года в России действует особый порядок вывоза аффинированного золота. То есть высшей степени очистки, с пробой 999,9.
Вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов (с учетом веса всех слитков) запрещен для всех: физлиц, юрлиц, ИП.
Из правила есть три исключения
|Субъект
|Куда можно вывозить
|Условия и ограничения
|Физлица
|Страны ЕАЭС и третьи страны
|Только через аэропорты: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Владивосток (Кневичи). Требуется разрешение Федеральной пробирной палаты
|Юрлица / ИП
|Страны вне ЕАЭС
|Без ограничений. Разрешение Пробирной палаты не требуется
|Кредитные организации (банки)
|Без ограничений (в обычном порядке)
|Могут вывозить золото в слитках без запретов
Чтобы получить разрешение от Пробирной палаты, нужно подать заявление в произвольной форме с описанием характеристик вывозимых слитков. Разрешение действует не более полугода со дня выдачи.
Обеспечительный платеж встраивается в механизм уплаты косвенных налогов
С 17 мая начинает действовать закон, который вносит поправки в НК РФ.
Если коротко, то они позволяют учитывать обеспечительный платеж для СПОТ в счет уплаты косвенных налогов (НДС и акцизов) при импорте товаров на территорию РФ из государств ЕАЭС.
СПОТ — система подтверждения ожидания товаров, новый механизм контроля грузоперевозок из стран ЕАЭС в Россию.
Обеспечительный платеж — это деньги, которые импортер или посредник перечисляет в бюджет до перевозки: как гарантию уплаты НДС и акцизов по ввозимым товарам. Его нужно будет вносить с 1 июня, когда заработает сама система СПОТ.
Благодаря вступающему в силу закону, обеспечительный платеж автоматически засчитают при подаче декларации по косвенным налогам (НДС и акцизам) за тот налоговый период, когда у налогоплательщика возникла обязанность по уплате этих налогов.
Проще говоря, когда товар приезжает и приходит время отчитываться по налогам (сдавать декларацию), этот депозит автоматически идет в счет НДС, который нужно заплатить.
Если депозит больше, чем налог, то лишнее вернется на ваш счет (ЕНС) после проверки.
Подробнее про СПОТ мы уже рассказывали в дайджесте новостей от 17 апреля.
Вступает в силу порядок включения в реестр операторов сервиса рассрочки
С 1 мая 2026 года начинает работать механизм включения в реестр операторов сервиса рассрочки. Чтобы получить доступ на этот рынок, нужно пройти пошаговую процедуру через личный кабинет на сайте Банка России.
Для включения в реестр компания должна подать:
- заявление по специальной форме от ЦБ РФ;
- учредительные документы с актуальным уставом;
- финансовые документы (бухгалтерский баланс);
- информацию о структуре и составе акционеров (участников), а также о бенефициарах (конечных владельцах).
Все документы нужно направить исключительно в электронной форме через личный кабинет на сайте ЦБ.