Какие гранты есть в России

Систему грантов в России можно разделить на три уровня.

Выдача грантов на федеральном уровне

Основные программы идут через Минэкономразвития и инфраструктуру МСП — в том числе платформу «МСП.РФ». Это базовый контур поддержки: гранты на запуск, развитие и отдельные категории бизнеса. Программы можно найти на сайте Минэкономразвития, Минсельхоза, через «Госуслуги», инфраструктуру МСП и «Мой бизнес».

Например, через «Мой бизнес» сейчас доступны:

грант «Мама-предприниматель» — до 1 млн рублей на федеральном этапе и 150 тысяч рублей в своем регионе, а также обучение. Программа ориентирована на мам несовершеннолетних детей;

грант «Серебряный стартап» — до 150 тысяч рублей на запуск или развитие проекта для людей старше 60 лет.

Выдача грантов на региональном уровне

Почти у каждого субъекта РФ есть собственные гранты — через центры «Мой бизнес» или профильные ведомства.

Это один из самых недооцененных инструментов. Региону выгодно «приземлить» бизнес у себя, а конкуренция здесь часто ниже, чем в федеральных конкурсах.

Программ в каждом регионе может быть больше, чем на федеральном уровне. Например, в Ленинградской области на 2026 год есть шесть вариантов грантов.

Выдача грантов от фондов и институтов развития

Еще один слой — гранты от «Сколково», Фонда содействия инновациям и других структур. Это уже ближе к инвестициям: выше требования, но и суммы существенно больше — вплоть до десятков миллионов рублей.

Например, Фонд содействия инновациям предлагает «Бизнес-старт». Он ориентирован на малые инновационные предприятия, которые создают и коммерциализируют новые товары, технологии или услуги на основе собственных научно-технических разработок. Сумма гранта — от 5 млн до 18 млн рублей.

В том числе можно получить деньги на проекты в стадии от идеи до прототипа: к этому этапу («Старт-1») допускают даже физлиц.