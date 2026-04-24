Как получить грант на бизнес в 2026 году и не слить его на первой же ошибке
Что такое грант для бизнеса
Грант — это форма безвозмездного финансирования: государство, фонд или институт развития дает бизнесу деньги под конкретный проект, и возвращать их не нужно. По сути, это контракт: государство (или другая организация) финансирует проект — бизнес реализует его в заданных параметрах.
Эти деньги можно потратить, например, на аренду или ремонт помещения, на приобретение оборудования или ПО, платежи по договорам лизинга, создание рабочих мест. А вот оплатить грантом налоги не получится.
Так ли полезна эта программа поддержки, зависит от конкретного бизнеса.
Если грант сочетается со стратегией развития бизнеса и продукта, надо использовать этот финансовый инструмент. Если не сочетается и накладные сильно меняют экономику в худшую сторону, грант не целесообразен.
Иногда предприниматели путают грант с субсидией — оба варианта про помощь от государства. Но суть у них разная.
|Вид поддержки
|Грант
|Субсидия
|Когда дают
|На развитие проекта до его начала
|В качестве компенсации уже понесенных расходов
Какие гранты есть в России
Систему грантов в России можно разделить на три уровня.
Выдача грантов на федеральном уровне
Основные программы идут через Минэкономразвития и инфраструктуру МСП — в том числе платформу «МСП.РФ». Это базовый контур поддержки: гранты на запуск, развитие и отдельные категории бизнеса. Программы можно найти на сайте Минэкономразвития, Минсельхоза, через «Госуслуги», инфраструктуру МСП и «Мой бизнес».
Например, через «Мой бизнес» сейчас доступны:
- грант «Мама-предприниматель» — до 1 млн рублей на федеральном этапе и 150 тысяч рублей в своем регионе, а также обучение. Программа ориентирована на мам несовершеннолетних детей;
- грант «Серебряный стартап» — до 150 тысяч рублей на запуск или развитие проекта для людей старше 60 лет.
Выдача грантов на региональном уровне
Почти у каждого субъекта РФ есть собственные гранты — через центры «Мой бизнес» или профильные ведомства.
Это один из самых недооцененных инструментов. Региону выгодно «приземлить» бизнес у себя, а конкуренция здесь часто ниже, чем в федеральных конкурсах.
Программ в каждом регионе может быть больше, чем на федеральном уровне. Например, в Ленинградской области на 2026 год есть шесть вариантов грантов.
Выдача грантов от фондов и институтов развития
Еще один слой — гранты от «Сколково», Фонда содействия инновациям и других структур. Это уже ближе к инвестициям: выше требования, но и суммы существенно больше — вплоть до десятков миллионов рублей.
Например, Фонд содействия инновациям предлагает «Бизнес-старт». Он ориентирован на малые инновационные предприятия, которые создают и коммерциализируют новые товары, технологии или услуги на основе собственных научно-технических разработок. Сумма гранта — от 5 млн до 18 млн рублей.
В том числе можно получить деньги на проекты в стадии от идеи до прототипа: к этому этапу («Старт-1») допускают даже физлиц.
По сути, этот грант — отличная альтернатива инвестициям на предпосевной стадии. Но получение гранта накладывает и определенные обязательства: исполнение договора с фондом подразумевает четкие траты по смете и реализацию проекта согласно зафиксированному календарному плану.
Кто может получить грант
Обычно на получение гранта могут претендовать зарегистрированные субъекты малого и среднего бизнеса — ИП и ООО, включенные в реестр МСП. В ряде программ допускаются также самозанятые, но это скорее исключение, чем правило.
Можно выделить четыре основные категории получателей грантов.
Начинающие предприниматели. Один из главных фокусов грантовых программ — бизнес на ранней стадии, как правило, до одного года с момента регистрации. Именно такие проекты чаще всего получают гранты на запуск.
Молодые предприниматели. Обычно это предприниматели до 25 лет. Для них действуют специальные программы: например, грант Минэкономразвития объемом 100–500 тысяч рублей. Но с дополнительными условиями — обучение и обязательное софинансирование.
Грант Минэкономразвития для молодых предпринимателей не действует в Москве.
Социальный бизнес. Компании, которые работают с уязвимыми группами или решают социальные задачи, могут рассчитывать на отдельные гранты — при условии, что соответствуют критериям. Например, по доле выручки или сотрудников из льготных категорий.
Отраслевые проекты. Часто гранты «заточены» под конкретные виды деятельности — сельское хозяйство, инновации, туризм. Например, в сельском хозяйстве действует программа «Агростартап». Начинающий фермер может получить до 8 млн рублей, которые покрывают до 90% затрат на запуск хозяйства.
Кроме формального попадания в одну из категорий нужно учесть еще несколько частых требований:
- регистрация бизнеса в регионе, который выдает грант;
- отсутствие долгов по налогам и взносам;
- отсутствие процедур банкротства или ликвидации;
- необходимость пройти обучение;
- софинансирование проекта — обычно от 20 до 50% собственных средств.
Последний пункт — один из ключевых. Грант почти никогда не покрывает 100% расходов: государство ожидает, что предприниматель разделит риск.
Для некоторых грантов необходимо пройти обучение основам предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес». Если же такое обучение уже было пройдено в течение года, то можно использовать полученный сертификат.
Как получить грант за четыре шага
Детали процедуры получения гранта зависят от конкретной программы поддержки. Все условия обычно прописаны в положении. Они могут отличаться, например, набором документов, форматом заявки и другими моментами.
Ниже — общий план действий для получения гранта.
Найдите подходящую программу
Это самый длительный этап: нужно собрать все доступные предложения из разных источников, детально их изучить и выбрать подходящие вам по условиям.
Для детального изучения этого направления финансирования важно найти надежные первоисточники среди друзей или знакомых, которые проходили предпринимательский путь и где срабатывает правило «пяти рукопожатий». Либо же посетить специалированные выставки или дни открытых дверей акселераторов.
Где искать информацию о грантах:
- платформа МСП.РФ;
- профильные сайты регионов — например, портал Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;
- платформа «Мой бизнес»;
- портал Минэкономразвития.
Важно сфокусироваться не на деньгах, которые предлагает грант, а на особенностях программы. Полностью ли ваш проект совпадает с указанными в программе целями? Реалистичны/удобны ли для вас условия финансирования?
Внимательно изучайте все документы по программе.
Каждый конкурс сопровождается положением, где подробно указаны условия участия и перечислены направления отбора — перед подачей заявки необходимо внимательно изучать данный документ.
Если проект не совпадает с логикой программы, дальше можно не идти.
Подготовьте бизнес-план и остальные документы
Бизнес-план — ключевой элемент заявки на грант. Конкретные требования к нему зависят от программы. Например, для «Агростартапа» необходим план роста производства на пять лет.
В общих чертах в бизнес-плане нужно:
- показать спрос на продукт;
- описать рынок и конкурентов;
- собрать финансовую модель;
- объяснить, на что пойдут деньги.
Помимо бизнес-плана, нужно составить заявку и подготовить сопутствующие документы. Это могут быть учредительные документы, справка об отсутствии налоговых долгов, финансовый план. Конкретный список зависит от выбранной программы.
Для подачи удачной заявки на грант важно изучить порядок по гранту и возможности поучаствовать в обучающем семинаре.
Подайте заявку и пройдите конкурс
В зависимости от того, кто запустил программу поддержки, подать заявку можно:
- лично — например, в отделение центра «Мой бизнес»;
- электронно — через форму на сайте, например Министерства сельского хозяйства;
- электронно — по email.
Для подачи заявок есть четкие сроки — внимательно следите за ними. Например, для конкурса «Старт-1» у Фонда содействия инновациям крайний срок приема заявок — 1 июня 2026 года.
Нельзя откладывать подачу заявки на последний день — по истечении срока приема заявок дослать или доработать свой проект нельзя.
После сбора заявок начинается этап конкурса. Здесь во многих программах есть очная или онлайн-защита.
Смотрят не только на цифры, но и на:
- компетенции команды;
- реалистичность планов;
- способность масштабировать проект.
По сути, это мини-инвестиционный питч — только перед государством.
Для удачной заявки важны четкое понимание рынка и конкурентных преимуществ, умение считать юнит-экономику, в том числе на перспективу, команда. Часто говорят, что инвестируют именно в команду. С мерами господдержки схоже — здесь оценивают, сможет ли команда реализовать заявленный проект.
Получите деньги и отчитайтесь
Если предприниматель прошел конкурсный отбор, ему перечисляют деньги. Он должен их использовать строго на цели, указанные в программе. Например, чтобы провести научно-исследовательские разработки, выпустить продукт и пр.
Если предприниматель использует деньги вне установленной цели, организация, которая выдала грант, может потребовать вернуть деньги.
Помимо этого важно:
- регулярно отчитываться по использованию денег;
- реализовать проект в установленный срок и отчитаться об этом.
Сроки реализации проекта и частота отчетов зависят от программы.
Например, в гранте для студенческих стартапов от Фонда содействия инновациям через год (срок действия программы) предприниматель должен создать и запустить сайт стартапа и подготовить отчет о развитии проекта с конкретными результатами.
Какие ошибки совершают предприниматели
Проблемы с грантами можно разделить на две категории: когда предпринимателю завернули заявку (не дали деньги) и когда дали, а потом забрали. В обоих случаях причина обычно — в ошибках самого предпринимателя.
Почему не дают грант
Получить грант могут мешать разные ошибки заявителя:
- предприниматель не соответствует требованиям участия в конкурсе;
- бизнес-план слабо проработан;
- в заявке нет необходимых документов;
- слишком низкий уровень доходности проекта;
- предприниматель не прошел обучение (а оно требовалось);
- идее не хватает научной новизны и сравнения с конкурентами (если это инновация).
По словам Полины Савиловой, до стадии экспертной оценки доходят только 30% заявок — остальные чаще всего неверно заполняют смету, техническое задание или календарный план.
Еще одной проблемой становится плохая подготовка к защите.
Тут надо тренировать стойкость и умение отвечать на возражения. Защита в фонде больше всего похожа на защиту диплома, при этом с элементами питча для инвестора. По своей сути государственные гранты очень похожи на инвестиции и имеют много схожих черт.
Почему грант требуют вернуть
Здесь все просто — предприниматель нарушил условия использования целевой поддержки. Например, потратил деньги не туда, забыл отчитаться.
Самая частая ошибка — пропуск сроков отчетности и изменения по направлению средств: заявили приобретение сканера, приобрели МФУ. Также нужно следовать четкому бизнес-плану, который требуется при подаче заявки, что по факту тоже не всегда соблюдается.
Как говорит Анастасия Земскова, чаще всего ошибки случаются в распределении планируемых покупок по статьям расходов.
Довольно часто предприниматели заказывают предметы мебели, сырье, инструменты на маркетплейсах. Это нередко влечет за собой сложности с отчетностью, так как товар может прийти не в полном объеме, с дефектом либо не того наименования.
Что важно запомнить: грант — не деньги «на развитие вообще», а финансирование под конкретный, заранее описанный результат. Поэтому для его получения важно уметь упаковать свой проект в понятную для государства или фонда модель. Но прежде чем это сделать, убедитесь, что условия конкретной программы поддержки действительно подходят вашему бизнесу.