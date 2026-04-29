Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Шаг 1. Проверьте право на применение режима
Убедитесь, что бизнес соответствует базовым критериям применения УСН.
|Показатель
|Значение
|Доход
|до 490,5 млн рублей
|Средняя численность штата
|до 130 сотрудников
|Остаточная стоимость основных средств
|до 218 млн рублей
Дополнительно для юрлиц: доля участия других юрлиц не должна превышать 25%, у компании не должно быть филиалов.
Шаг 2. Исключите ограничения
Проверьте, что деятельность компании не входит в перечень запрещенных для УСН. Их список приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
Например, УСН не могут использовать банки, страховщики, инвестфонды, ломбарды.
Также важно учитывать структуру бизнеса: наличие сложной корпоративной модели может автоматически закрыть доступ к спецрежиму.
Шаг 3. Выберите объект налогообложения
Применять УСН можно по одной из двух моделей:
- «Доходы»: базовая ставка — 6%.
- «Доходы минус расходы»: базовая ставка — 15%.
При выборе между ними отталкивайтесь от маржинальности: при высокой доле затрат чаще выгоден второй вариант.
Также стоит учитывать вид деятельности. Например, у ИП-репетитора, как правило, невысокие расходы и небольшой объем доходов. Ему может быть выгоднее УСН «доходы».
Шаг 4. Оцените региональные ставки
В отдельных субъектах ставка налога может снижаться до 1% по «доходам» и до 5% по «Доходы минус расходы». Проверьте, как обстоят дела в выбранном регионе.
Но есть нюанс: с 2026 года регионы устанавливают пониженные ставки с учетом критериев правительства и только в определенных видах деятельности.
Раньше можно было опираться на разные категории налогоплательщиков. Это сокращает пространство для выбора «налогово выгодной» прописки и делает условия УСН более одинаковыми по стране.
А если планируете смену региона, учитывайте правило «трех лет» для сохранения прежней ставки. Если в новом регионе ставка ниже, в течение трех лет (включая год переезда) придется платить налог по ставке предыдущего региона.
Шаг 5. Проанализируйте налоговую нагрузку
Чтобы понять реальную налоговую нагрузку, а не ставку на бумаге, рассчитайте будущий налог с учетом кассового метода. То есть доходы и расходы учитываются по факту оплаты, а не по факту условной продажи товара.
Учтите минимальный налог — 1% от выручки, если расчетный налог окажется ниже.
Как посчитать налог с учетом кассового метода и минимального налога:
- В течение года считайте авансовые платежи на основе разницы между доходами и расходами, которые учитываются по факту оплаты.
- По итогам года посчитайте налог как разницу между годовыми доходами и расходами, умноженную на налоговую ставку: например, 15%.
- Затем полученная сумма сравните с минимальным налогом — 1% от годового дохода.
- В бюджет нужно будет уплатить большую из двух сумм — либо рассчитанный налог, либо минимальный налог.
Шаг 6. Проверьте риски по НДС
Если доход превышает установленный порог в 20 млн рублей в 2026 году, возникает обязанность платить НДС. Учитывайте, что доходы по УСН и патенту считаются в сумме.
Обязанность платить НДС повлечет за собой:
- ежеквартальные декларации по НДС;
- необходимость вести книгу покупок и счета-фактуры;
- пересмотр ценообразования и договоров с контрагентами;
- выбор между общей ставкой НДС в 22% и специальными в 5% при доходах до 272,5 млн рублей и 7% при доходах от 272,5 до 490,5 млн рублей.
Если предприниматель не хочет работать с НДС, он может рассмотреть переход на другой налоговый режим. Например, АУСН, где НДС не применяют, если бизнес подходит под условия этого режима.
Либо бизнесу придется жестко контролировать доходы, чтобы не дойти до уплаты НДС.
Шаг 7. Подготовьте учетную модель
Перестройте учет под кассовый метод, в котором доходы фиксируются только по факту поступления денег на счет, а расходы — по факту оплаты, когда на руках есть подтверждающие документы.
Отдельно настройте контроль затрат: учитывайте только те расходы, которые экономически обоснованы и связаны с деятельностью бизнеса. Это помогает избежать ошибок при формировании налоговой базы и заранее понимать реальный финансовый результат.
Шаг 8. Оцените влияние страховых взносов
Проанализируйте, как страховые взносы повлияют на итоговый налог:
- При УСН «доходы» вы можете уменьшать налог на сумму взносов: до 50% при наличии сотрудников и до 100% для ИП без работников.
- При режиме «доходы минус расходы» страховые взносы включаются в состав расходов и напрямую уменьшают налоговую базу.
Важно заранее просчитать, какой вариант УСН эффективнее для вашей структуры бизнеса.
Шаг 9. Подайте уведомление о переходе на УСН
Подайте уведомление в срок:
- действующий бизнес — до 31 декабря для перехода с нового года;
- новые ИП и компании — при регистрации или в течение 30 дней после нее.
Если срок пропустить, бизнес останется на общей системе налогообложения.
Шаг 10. Перестройте процессы и документооборот
Обновите договоры, первичную документацию и внутренние правила под УСН. Проверьте, как фиксируются оплаты и закрываются документы.
Если раньше работали с НДС, уберите лишние ссылки на него и уточните порядок расчетов с контрагентами. Это упростит учет и снизит риск ошибок в отчетности.