В отдельных субъектах ставка налога может снижаться до 1% по «доходам» и до 5% по «Доходы минус расходы». Проверьте, как обстоят дела в выбранном регионе.

Но есть нюанс: с 2026 года регионы устанавливают пониженные ставки с учетом критериев правительства и только в определенных видах деятельности.

Раньше можно было опираться на разные категории налогоплательщиков. Это сокращает пространство для выбора «налогово выгодной» прописки и делает условия УСН более одинаковыми по стране.

А если планируете смену региона, учитывайте правило «трех лет» для сохранения прежней ставки. Если в новом регионе ставка ниже, в течение трех лет (включая год переезда) придется платить налог по ставке предыдущего региона.