Негативные схемы в момент стресса

В моменты сильного напряжения, стресса, кризиса, неопределенности, зависания или неясности будущего у человека могут включаться так называемые схемы.

Это набор глубинных убеждений о себе и о мире, который формируется в детстве и развивается на протяжении всей жизни.

Можно выделить две распространенные схемы, которые усложняют движение лидера.

Схема недоверия

Схема недоверия — глубинное убеждение, которое звучит как: «Я никому не доверяю. Все вокруг обманут, предадут, начнут манипулировать».

Это может показаться рациональным восприятием мира, но на практике такое мышление не помогает лидеру и его бизнесу.

Наступает некий кризис — например, рынок сталкивается с ограничениями или резко падают продажи.

В этот момент, когда поддержка нужна как никогда, у лидера щелкает схема недоверия. Он становится подозрительным, перестает открыто делиться информацией, уходит в глухую оборону: «Сам разберусь».

Команда и партнеры не могут его поддержать, и проблема не в них: их просто не пускают. Они чувствуют холодность, отстраненность — и в ответ замыкаются сами. В итоге никто не понимает общей картины, бизнес стопорится.

А на самом деле этому лидеру в кризис нужна была просто человеческая эмоциональная поддержка, крепкое плечо.

Чтобы не утонуть в одиночку, нужно переводить схему недоверия в адаптивный режим — здоровое доверие с проверкой.