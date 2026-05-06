Роль ИИ в планировании — делать то, что человек выполняет слишком долго:

собирать большие массивы данных;

находить противоречия;

выстраивать взаимосвязи;

считать сценарии;

подсвечивать риски.

По сути, ИИ — второй пилот. Он не забирает штурвал (не должен принимать решение за собственника и определять стратегию), но помогает не влететь в туман. Проверяет решения собственника на прочность.

При ИИ-планировании создается цифровая копия бизнеса — модель, в которую загружены структура продаж, финансовая логика, ограничения, воронка, закупки, сезонность, риски, особенности команды и рынка.