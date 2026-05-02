На собеседованиях кандидаты прямо сообщают, какой график и нагрузку готовы взять, а что считают неприемлемым. Например, заранее обозначают, что не готовы ради рабочих задач задерживаться вечером или переносить свои дела.

Что делать бизнесу

Менять подход к найму: для поколения Z недостаточно формально обсудить график на собеседовании. Важно еще на этапе вакансии фиксировать не только рабочий график, но и неформальные ожидания.

Например, как часто возникают срочные задачи, какой темп ответа считается нормой, как распределяется нагрузка внутри команды и в каких случаях возможны переработки.

Чем меньше «серых зон» вокруг роли, тем больше шансов, что вашу позицию вообще рассмотрят как что-то долгосрочное.

Кроме того, ответственнее подходить к декомпозиции задач и четкому планированию сроков Это не новые инструменты. Но для поколения Z они становятся базой, а не дополнительной опцией.

«Размытые» задачи и срочные доработки «просто так» для зумеров становятся причиной отказа от роли или ухода из команды.

Структурирование задач и предсказуемость нагрузки должны работать системно: как часть ежедневного управления. Именно это снижает уровень стресса и делает переход к управленческой роли более понятным и приемлемым.