Не босс, а имба. Какой личный бренд предпринимателя притягивает зумеров
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Думайте как зумеры. Или как минимум поймите их
Первый шаг перед тем, как строить личный бренд, — понять психологический портрет зумеров. Кто эти люди, что ими движет и какие у них ценности.
Выбирают человека и смыслы
Согласно исследованию «Русской школы управления», повышение зарплаты и денежные бонусы как способ удержать зумеров стоит лишь на 3-м месте — он работает в половине случаев. Важнее оказались развитие и гибкий график с удаленкой.
При выборе работы зумеры ориентируются на совпадение ценностей и культуры компании.
Одна из фундаментальных характеристик зумеров — выраженный акцент на идеологическую составляющую. Для них работа обретает истинный смысл лишь тогда, когда она созвучна их внутренним ценностям и глобальным идеалам.
Им нужны смыслы: как бизнес меняет мир, помогает ли он экологии, делает ли жизнь людей проще. Зумер не придет туда, где ничего не чувствует.
В личном бренде предпринимателя сформулируйте четко ценности: развитие, созидание, экологичность, вклад в общество, здоровая корпоративная культура. Акцент исключительно на статусе, лидерстве «любой ценой» или амбициях стать номером один на рынке — не убедительный аргумент для этого поколения.
Современный сотрудник ищет пространство, где он может оставаться верным своим убеждениям в окружении единомышленников, разделяющих его ценности.
Остро чувствуют фальшь и отвергают ее
Зумеров называют «поколением истины» («True Gen» в исследовании McKinsey).
Они выросли в цифровой среде, в эпоху фильтров в соцсетях — и устали от этого. Вылизанная картинка вызывает отторжение.
Зумеры давно проверяют бренд на «экологичность» — если в выдаче про вас нет ничего, кроме скучных пресс-релизов, для них это знак — здесь нечем дышать. В идеале же они хотят увидеть в выдаче вашу репутацию, которая им близка: живые диалоги, честные кейсы и доказательства того, что вы существуете не только в отчетах, но и в реальном мире.
Этому поколению важно увидеть реальную жизнь: как принимаются решения, как ведет себя лидер в сложных ситуациях, какие у него взгляды за пределами бизнеса.
Отвергают авторитарного начальника
Традиционная модель «я начальник — ты исполнитель» с этим поколением работает плохо.
Они ожидают ментора, который демократичен, открыт к инициативам и готов делиться знаниями. А еще человека, который заботится об их ментальном здоровье и развитии. Фактически придется исполнять две роли одновременно: менеджера и лидера-наставника.
Зумеры высоко ценят регулярный диалог и автономию в принятии решений, довольно ранимы к прямой критике. Поэтому важно отойти от традиционного для российских компаний микроменеджмента, наделить сотрудников полномочиями, но присматривать за их активностью и быть готовым всегда оказаться рядом.
Определите свою уникальность
Когда видите запрос на «современность», может промелькнуть мысль: «Это мне надо надеть худи, выучить сленг и начать снимать рилсы, чтобы стать своим среди зумеров?» Спойлер: не надо.
Играть чужую роль, ломать себя и танцевать в TikTok не нужно. Личный бренд — это не придуманный образ, а то, что есть внутри вас, ваша суть.
Теория поколений лишь удобное обобщение. Мы настолько разные, что вписать всех в одну типологию не получится. У двадцатилетних программиста из стартапа и менеджера по продажам могут быть совершенно разные ценности.
Поэтому ваша задача — не подстроиться, а транслировать и подсвечивать свои настоящие ценности: как вы общаетесь с командой, делитесь опытом и транслируете свой взгляд на бизнес. Для этого нужно понять, в чем ваша уникальность.
Юлия Новоселова выделяет три типажа, которые помогут адаптировать личный бренд под свой характер
|Типаж
|Суть
|Рекомендации по личному бренду
|Предприниматель-визионер
|Горите идеями, любите масштаб и драйв
|Ваш формат — интервью, подкасты, выступления. Зумеры придут к вам за возможностью менять правила игры и быть частью большого проекта. Главное — показывать энергию и смелость решений
|Предприниматель-системщик
|Любите таблицы, порядок и предсказуемость
|Пишите статьи на «Хабр», VC.ru, делитесь опытом построения процессов и аналитикой. Зумеры, которые устали от хаоса, придут за стабильностью и ясными границами. Не пытайтесь быть шоуменом
|Предприниматель-ремесленник
|Вы сами глубоко погружены в продукт
|Показывайте процесс создания. Зумеры обожают эстетику труда и крафт. Они придут к вам учиться мастерству
В данном контексте личный бренд — это фильтр, который притягивает тех, кому ваши ценности близки, и отсеивает тех, кому чужды.
Дина Павлова также описывает архетипы, которые помогают эффективно работать с зумерами:
- Архетип Мага. Лидер, который инициирует изменения, видит будущее и формирует его, ассоциируется с инновациями и трансформациями. Классический пример — Стив Джобс, символ технологического визионерства.
- Архетип Мудреца. Наставник, ментор, человек, который понимает суть процессов и готов передавать знания.
- Архетип Эстета. Внимание к среде, культуре команды, комфорту, нетоксичной атмосфере и качеству взаимодействия внутри коллектива.
При этом образ жесткого Правителя, Героя в постоянной борьбе или Шута, напротив, снижает привлекательность предпринимателя в глазах этого поколения.
Важный момент — личный бренд предпринимателя не заканчивается на вас. Это также многогранный рельефный опыт, который транслируют ваши сотрудники, клиенты, поставщики и партнеры компании.
На практике это значит, что зумеры изучают не только ваш сайт. Они смотрят, с кем вы дружите, что читаете, куда ходите, чем увлекаетесь вне работы и какие решения принимаете в сложных ситуациях.
Научитесь транслировать личный бренд. В нужном тоне и в нужном месте
Теперь давайте разберем, в каком тоне, каким контентом и через какие каналы вести диалог с зумерами.
Выберите стратегию честности
Зумеры ценят прозрачность, не бойтесь показывать изнанку бизнеса. Слили бюджет на маркетинг? Подвел поставщик? Напишите об этом.
Пример, который приводит Юлия Новоселова, — основатель «Додо пиццы», Федор Овчинников. Его бизнес начинался с блога «Сила ума», где он публиковал цифры, реальные истории и рассказывал про свои ошибки. Эта прозрачность до сих пор делает «Додо» одной из самых привлекательных компаний для молодежи.
Люди идут работать к человеку, которому доверяют.
Даже если вы понимаете, что не подходите зумерам, не бойтесь придерживаться стратегии честности.
Если вы достигатор, требующий полной включенности в работу, не пишите в вакансиях и контенте про work-life-баланс. Напишите честно: «Мы „запускаем ракету“, здесь тяжело, но через год вы будете стоить на рынке в два раза дороже». Вы отпугнете 90% зумеров, но оставшиеся 10%, амбициозные и жаждущие побед, будут вашими.
Это же касается прозрачности в оплате труда и перспективах.
Ведите соцсети и пробуйте новые площадки
Виктория Джигикаева подчеркивает: личные сети предпринимателя — новый черный. Но в них нужно постить не «успешный успех», а нелинейную реальность с трудовыми буднями и временем на себя.
Например:
- вы, уставший после переговоров, хотя две недели назад были уверены, что бизнес развалится;
- вы с командой вечером пошли в бар или клуб отметить конец квартала;
- вы после работы в мятой футболке доедаете остывшую пиццу прямо над ноутбуком;
- вы записываете кавер на Эми Уайнхаус в студии чисто для себя.
Также кандидаты этого поколения приветствуют мемы и самоиронию.
Зумеров цепляет уязвимость, юмор, бытовуха и отсутствие пафоса. Им важно увидеть, что предприниматель — такой же живой человек, который может выгорать, тупить (что? да!), радоваться мелочам и не принимать себя слишком серьезно.
А Анна Ефремова советует идти в медиаресурсы и блоги, которые адаптированы под мультимодальное восприятие информации, транслируют ярко выраженный футуристичный взгляд на мир.
В рамках данной стратегии принципиально важно задействовать такие форматы, как подкасты, видеоблоги и интерактивный контент в социальных сетях. А также оперативно осваивать новые площадки, стремительно набирающие популярность в цифровой среде.
Станьте «своим» в их кругах
Коллаборации и стратегические коммуникации — ваше все. Объединяйтесь с теми, кому доверяет ваша аудитория.
Вы как бы одалживаете их репутацию — зумеры видят вас в компании «своих» и автоматически переносят доверие. Вы становитесь для них «рекомендованным профи» из их круга.
Проведите совместный эфир с предпринимателем, на которого подписаны зумеры. Сходите в подкаст к популярному среди них ведущему. Сделайте спецпроект с небольшим, но модным локальным брендом.
По данным исследования коллабораций Школы управления «Сколково», METRO и Most Partners, 51% респондентов в возрастной группе 18−24 лет с большей вероятностью обратят внимание на продукт, сервис или услугу, если те созданы в коллаборации.
Будьте «целостным»
Это итог всего вышесказанного и ключевой фактор успеха.
Дина Павлова отмечает, что зумеры очень чувствительны к несоответствию слов и действий. Поэтому личный бренд предпринимателя не может быть исключительно коммуникационной конструкцией. Он должен подтверждаться реальными управленческими практиками: гибкими форматами работы, прозрачной системой обратной связи, возможностями для роста и реальным уважением к человеку.
Личный бренд, привлекательный для зумеров, строится по принципу «современен — надежен — ценностно близок». Эта комбинация формирует доверие и желание работать с таким лидером.
Чек-лист: Как не облажаться с личным брендом для зумеров:
- Не ломайте себя, чтобы казаться «своим», — показывайте искренние ценности.
- Не врите про work-life-balance.
- Меньше глянца, больше реальности: соцсети — не витрина.
- Показывайте не только успех, но и провалы. Факапы — это валюта доверия.
- Контролируйте свой цифровой след — это ваше первое собеседование с зумером.
- Следите за тем, чтобы слова совпадали с реальностью.