Важный момент — личный бренд предпринимателя не заканчивается на вас. Это также многогранный рельефный опыт, который транслируют ваши сотрудники, клиенты, поставщики и партнеры компании.

На практике это значит, что зумеры изучают не только ваш сайт. Они смотрят, с кем вы дружите, что читаете, куда ходите, чем увлекаетесь вне работы и какие решения принимаете в сложных ситуациях.

Научитесь транслировать личный бренд. В нужном тоне и в нужном месте

Теперь давайте разберем, в каком тоне, каким контентом и через какие каналы вести диалог с зумерами.

Выберите стратегию честности

Зумеры ценят прозрачность, не бойтесь показывать изнанку бизнеса. Слили бюджет на маркетинг? Подвел поставщик? Напишите об этом.

Пример, который приводит Юлия Новоселова, — основатель «Додо пиццы», Федор Овчинников. Его бизнес начинался с блога «Сила ума», где он публиковал цифры, реальные истории и рассказывал про свои ошибки. Эта прозрачность до сих пор делает «Додо» одной из самых привлекательных компаний для молодежи.

Люди идут работать к человеку, которому доверяют.

Даже если вы понимаете, что не подходите зумерам, не бойтесь придерживаться стратегии честности.