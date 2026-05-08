Клиенты теперь избегают общения с продавцом. Как поменять коммуникацию под интровертов и не оставить их без поддержки
Как растет «тихое потребление» и почему
Покупатели стремятся минимизировать общение, что особенно заметно в офлайне. В розничных торговых точках большая часть потребителей стараются пройти путь до покупки самостоятельно.
Здесь очень показателен пример «ВкусВилла». Ретейлер был уверен, что не поставит кассы самообслуживания, ведь это «двойная пощечина клиенту» — он вынужден сам не только складывать товар в пакет, но и пробивать.
Однако после того, как кассы поставили в качестве эксперимента, посыпались благодарности от клиентов. В отзывах люди подчеркивали, что наконец «не надо ни с кем общаться».
Эту тенденцию подтверждают исследования. По данным Fix Price и «Ромир», 85% россиян пользуются кассами самообслуживания, и для 27% причина в том, что не надо общаться с кассиром.
В торговом зале покупатели тоже чаще ведут себя как интроверты.
Общаясь со многими ретейлерами, в том числе с крупными сетевыми, мы видим их заинтересованность в снижении человеческого фактора. Если бы у аудитории был страх, то динамика была бы другая. А здесь работает запрос на «тишину».
На самом деле речь не про «избегание» продавца или консультанта, как объясняет генеральный директор Inventive D2C Александр Сафонов. Просто вопросы и пожелания стали более конкретными как в онлайне, так и в офлайне. Люди не хотят тратить время на долгие поиски или обсуждения с продавцом тем, которые его не интересуют.
При этом они все еще нуждаются в помощи: каждый второй респондент исследования «Яндекс Взгляд» считает, что профессиональная консультация упрощает процесс покупки.
Для 48% важно пообщаться с продавцом — в основном с представителями брендов и интернет-магазинов. Но все это люди хотят получить на своих условиях, по потребности, а не когда на них налетает крайне активный консультант с ворохом скриптов.
Покупатель может сам изучить варианты, сравнить, выбрать, а к продавцу обратиться уже с конкретным вопросом или в связи с нестандартной ситуацией.
Большую роль в развитии покупательской «интровертности» сыграло увеличение скорости жизни, особенно в мегаполисах, и развитие технологий, как считают опрошенные эксперты. Это повлияло даже на зрелое поколение — 50+.
Многие люди привыкли быстро получать ответы на интересующие вопросы в поисковике и не хотят искать продавца по всему залу.
Где бизнес теряет деньги из-за неумения подстроиться под клиента
Несмотря на изменения в поведении покупателей, многие компании продолжают действовать по-старому — и именно здесь теряют деньги.
Глобально все упирается в одну огромную ошибку: взаимодействие по скрипту и ни шага в сторону. Это касается не только количества общения и степени инициативности продавца или консультанта, но и содержания коммуникации.
Наш опыт показывает, что современный клиент хочет, чтобы его слышали, а не работали по сценарию.
В этих «скриптовых» стратегиях можно выделить несколько ключевых ошибок ретейлера.
Не чувствует потребность в свободе
Зачастую бизнес теряет деньги там, где клиент хочет свободы выбора, особенно в магазинах с широким ассортиментом.
Если клиент доехал до большого магазина, то чаще всего у него есть время, чтобы спокойно походить и выбрать. Когда на него с порога налетает консультант и начинает атаковать вопросами, это вызывает отторжение.
Для кого-то поход за покупками, даже если это продукты, становится своего рода терапией — спокойно выбрать, изучить, сделать паузу, заказать. В такой момент покупатель не хочет, чтобы у него стояли над душой или его заваливали всплывающими баннерами.
Продавец заинтересован больше продавать, чтобы получить бонус, поэтому часто может сильно навязываться покупателю. Но вместо роста продаж это их наоборот снижает.
Каждого четвертого (24%) навязчивые консультанты отталкивают от совершения покупки, как показал опрос компании «Рокфон».
А некоторые покупатели просто избегают общения. Им комфортнее все выбрать, обдумать, сравнить самостоятельно, без постороннего мнения. И только в исключительном случае они обратятся за помощью.
Не учитывает ситуацию
Есть покупатели, которые не против общения и помощи: как выше было сказано, профессиональная помощь важна многим.
Но у человека могут быть определенные темы, вопросы или сомнения, которые он не готов озвучить продавцу/консультанту — страшно, неловко, стыдно.
Например, одной из чувствительных тем может быть внешность человека. Ему может быть дискомфортно говорить о своих проблемах, даже если они незначительные, и просить помощи у консультанта. Или девушке может быть неловко просить помощи в подборе косметики, потому для нее это признание «я не умею, я не разбираюсь».
Когда мы внедрили ИИ-киоск для одного бьюти-ретейлера, то увидели, что времени на консультацию уходит больше, но и средний чек растет: за квартал он увеличился на 20%. Кроме этого, покупатели стали чаще возвращаться, примерять макияж: они понимали, что классно смотрится, и покупали. По сути, исчез «социальный фильтр», который в обычной консультации ограничивает глубину запроса.
Не слышит запрос покупателя
Проблема, которая в условиях «тихого потребления» обостряется, — это стремление продавцов и консультантов продать ровно то, что указано в плане.
Но клиент хочет видеть выгоду для себя, а не для магазина. Он хочет, чтобы ему показывали интересные товары, быстро отвечали на вопросы и предлагали скидки. Его не нужно тащить к полке с товаром дня или выкидывать ему баннер «а вот это все покупают!».
Наши данные показывают, что когда покупатель обращается к консультанту за помощью, то в первую очередь он хочет увидеть вовлеченность сотрудника и услышать альтернативные варианты.
И чтобы услышать запрос, не надо атаковать покупателя тонной вопросов.
Дело не в «сколько», а в «как». Консультант или продавец должен поймать самое важное даже в небольшом наборе фраз или в поведении клиента в торговом зале, еще до первого вопроса.
Не дает права выбора
Еще одна проблема — коммуникация становится барьером.
Если единственный способ уточнить детали — оставить номер телефона и ждать звонка, часть пользователей просто не доходит до покупки. Не потому что нет интереса, а потому что не подходит формат взаимодействия.
Хотите, чтобы клиент принял помощь, вступил в диалог с брендом, — дайте ему выбор, как именно построить коммуникацию.
Как перестроить клиентский путь
В ответ на эти изменения клиентского поведения компании постепенно смещают фокус — от обязательного общения к управляемому и «дозированному» взаимодействию.
Чаты вместо звонков. Это смена модели контроля: клиент сам выбирает момент ответа и не выпадает из своего сценария покупки.
Дальше развивается формат чат-воронок: пользователь проходит этапы выбора без участия менеджера — уточняет параметры, получает рекомендации и оформляет заказ в одном сценарии.
Системы аналитики, чтобы уменьшить объем вопросов. Незаметный для клиента элемент — CRM, BI-системы и другие ИТ-решения, которые собирают и обрабатывают данные, дают подробную аналитику и прогнозы на их основе. Они заменяют множество вопросов «Что вы хотите?», «А почему именно такой смартфон?», которые могут раздражать клиента.
Работа с данными позволяет избегать ненужных касаний и навязывания клиенту. Поэтому, по словам Александра Сафонова, сегодня большинство крупных и средних ритейлеров автоматизируют процессы, связанные с коммуникацией.
Чтобы повысить эффективность клиентского пути, мы используем не только чат-боты и ИИ-технологии, но и BI-аналитику, CMS, PIM — системы, которые помогают выстроить клиентский путь с момента интереса и до покупки и даже дальше.
Автоматизация и ИИ-ассистенты. Роль этих инструментов усиливается, и здесь важно, что их функция не сводится только к снижению нагрузки на поддержку. Они меняют глубину консультации.
Если живой продавец неизбежно задает рамку общения — скорость, социальные нормы, неловкость отдельных вопросов — то цифровой интерфейс эту рамку снимает.
Он снижает барьер для разговора о покупке. Клиенту не так страшно рассказать о своих страхах или проблемах ИИ, потому что в отличие от живого человека алгоритм не посмотрит косо, не осудит, пусть даже невербально. Отсутствие человеческих оценок и эмоций в данном случае становится плюсом.
Более того, доверие потребителя к ИИ растет.
По данным НАФИ, 43% россиян готовы доверить ИИ выбор покупок. Каждый второй положительно воспринимает рекомендации от ИИ — это удобно, экономит время, создает ощущение персонализированного подхода.
Self-service инфраструктура. Личные кабинеты, автоматические возвраты, цифровая поддержка. Все это снижает необходимость вступать в контакт там, где он не добавляет ценности.
Речь не идет об исчезновении общения. Скорее — о переходе к модели, где оно становится опцией, а не обязательным этапом.
В ближайшие годы именно ИИ-ассистенты, чаты и другие технологии будут вести клиента вплоть до покупки и даже после нее. Клиентский путь будет включать общение с людьми либо на финальном этапе, либо в кризисной ситуации.
Конечно, в определенных отраслях и сегментах, особенно в премиуме, клиентский путь выглядит по-другому и больше зависит от человеческого фактора: например, продажа дорогих квартир.
Но даже здесь сегодня клиентский путь строится на технологиях, которые часто, с учетом анализа данных и оценки в моменте многочисленных факторов, способны сделать более релевантное предложение.
Работая с брендами, мы всегда делаем акцент на том, что при правильном подборе и интеграции ИТ-инструментов компания просто ведет клиента, давая ему полную свободу действий, а продавец становится финальным этапом, который позволяет конвертировать интерес посетителя магазина в продажу.
Как не сделать новый формат еще более раздражающим
Переход к «тихому» клиентскому пути и автоматизации не улучшает опыт сам по себе. Цифровые решения при неправильном внедрении могут вызывать не меньше раздражения, чем навязчивые консультанты.
А иногда даже больше: вместо человека, которого можно «перебить» или проигнорировать, появляется система, из которой сложно быстро выйти.
Есть четыре правила, которым нужно следовать ретейлеру.
Формировать реалистичные ожидания
ИИ-ассистенты и подобные инструменты остаются несовершенными, и от них не стоит требовать большего, чем они могут дать сегодня.
ИИ не заменит всю систему ретейлера и живых продавцов, знающих, что такое эмпатия и эмоциональный интеллект. ИИ и живой продавец должны дополнять друг друга, работать в связке.
При этом, как говорит Иван Коновалов, функциональность ИИ-инструментов за последние годы заметно выросла: сейчас такие решения могут не только собирать и анализировать данные о клиенте, но и помогать с выбором, выстраивать сценарий покупки и закрывать часть коммуникации вместо человека.
Это уже не просто чат-боты, а полноценный слой клиентского взаимодействия, пусть и с ограничениями.
Я уверен, что в ближайшие годы ИИ-ассистенты возьмут на себя контроль за всеми этапами взаимодействия с клиентом, а человек будет только выбирать и корректировать стратегию в зависимости от полученных данных.
Оценивать уместность внедрения и аккуратно менять пользовательский опыт
На рынке заметна тенденция, когда компании пытаются использовать ИИ «потому что так принято», но не всегда просчитывают экономику и реальную пользу для клиента. В результате получается формальное решение, которое не улучшает опыт, но добавляет трения.
Интегрируйте новые технологии плавно — это снижает уровень критического отношения как со стороны покупателей, так и со стороны сотрудников.
Ключевая задача бизнеса — не просто внедрить технологию, а не разрушить уже существующий клиентский опыт.
Для этого важно активно работать с данными и понимать, где именно ваш клиент хочет и готов к ИИ-ассистенту, а где ему важнее пообщаться с живым сотрудником. И не пытаться внедрить цифровые решения везде и сразу.
Нельзя поставить ИИ-киоски в магазине и на следующий день уволить всех продавцов-консультантов.
Не делать сильного акцента на самом факте внедрения
Если новый формат слишком активно «продается» внутри магазина или интерфейса, он начинает восприниматься как обязательный шаг, а не как опция.
Более органичная модель работает иначе: сотрудники обучены, система доступна, но не навязывается.
Тогда пользователь сам проявляет интерес, а переход к новому инструменту становится более осознанным. В результате растет и вовлеченность, и срок использования, а для бизнеса — вероятность окупаемости решения.
Отслеживать работу новых инструментов и корректировать их
ИИ-решения особенно чувствительны к контексту конкретного бизнеса: универсальные сценарии здесь работают хуже, чем точечная адаптация.
Поэтому важно не «зафиксировать внедрение», а отслеживать, как пользователи реально взаимодействуют с системой, и быстро корректировать сценарии до того, как накопится раздражение.
Формирующееся на рынке «тихое потребление» требует от бизнеса не обеспечить меньше общения или вообще отказаться от него. Оно говорит о необходимости создать условия, в которых клиенту не нужно себя сдерживать при общении.
В клиентский путь включается больше технологий и инструментов асинхронной коммуникации, а чтобы выстроить его качественно, нужно активнее работать с данными о покупателе и его предпочтениях.