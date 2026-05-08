Клиенты теперь избегают общения с продавцом. Как поменять коммуникацию под интровертов и не оставить их без поддержки

Как растет «тихое потребление» и почему

Покупатели стремятся минимизировать общение, что особенно заметно в офлайне. В розничных торговых точках большая часть потребителей стараются пройти путь до покупки самостоятельно.

Здесь очень показателен пример «ВкусВилла». Ретейлер был уверен, что не поставит кассы самообслуживания, ведь это «двойная пощечина клиенту» — он вынужден сам не только складывать товар в пакет, но и пробивать.

Однако после того, как кассы поставили в качестве эксперимента, посыпались благодарности от клиентов. В отзывах люди подчеркивали, что наконец «не надо ни с кем общаться».

Эту тенденцию подтверждают исследования. По данным Fix Price и «Ромир», 85% россиян пользуются кассами самообслуживания, и для 27% причина в том, что не надо общаться с кассиром.