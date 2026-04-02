Как новые законы усложнят покупки на AliExpress и других зарубежных маркетплейсах в 2026 году
Как новые правила отразятся на покупателях
Иностранные маркетплейсы заставят регистрировать юридическое лицо в России, чтобы те подчинялись российским законам. Так сенаторы планируют обезопасить покупателей и их личные данные. Разберем по порядку, что изменится для тех, кто привык заказывать одежду, технику и другие товары из-за границы.
Уйдут ли зарубежные маркетплейсы из России
Доля иностранных маркетплейсов на российском рынке невелика. Три крупнейших отечественных игрока занимают около 70% рынка, остальные — нишевые, в том числе зарубежные.
В какой-то сильно отдаленной перспективе уход иностранных маркетплейсов возможен, но в ближайшей — нет. Те компании, которые ушли, принимали это решение по совокупности предыдущих обстоятельств. Те, которые остались работать, видят свою нишу.
При этом стоит учитывать, что для китайских маркетплейсов могут сделать исключения и послабления — учитывая дружеские отношения России с КНР. Как именно обойдутся с AliExpress, пока неясно.
Захотят ли новые сервисы работать в России
По словам эксперта, маркетплейсы не появляются десятками — это крупные информационные предприятия, которые взвешивают риски и выгоду.
Новые правила могут как отпугнуть потенциальных игроков, так и, наоборот, привлечь. Для более сложных условий у агрегаторов есть несколько стратегий — одни могут поднять комиссии для продавцов и таким образом покрыть издержки, а другие, наоборот, упростить условия и переманить продавцов у конкурентов, в том числе российских.
Сроки доставки
Сроки доставки никак не вырастут, считает эксперт.
Не думаю, что это может каким-то образом сказаться на логистике, она выстроена таким образом, что для нее не играет никакой роли вопрос налогообложения и регулирования.
Даже если иностранные МП переоформят часть своего бизнеса на российское юрлицо, это никак не отразится на времени доставки покупок — только на документации.
Эксперт пояснил, что отправлять российским покупателям будут такую же легальную продукцию, которая и до этого проходила все положенные этапы, включая таможенную очистку, налогообложение, сертификацию и так далее.
Цены и ассортимент
А вот цены на импортные товары с маркетплейсов действительно могут вырасти — из-за увеличения издержек и рисков, считает Игорь Березин.
При этом сам ассортимент вряд ли сильно поменяется. На маркетплейсах работают сотни тысяч продавцов, и их число растет с каждым днем. Если один предприниматель не захочет выставлять товар по таким условиям и откажется от работы с маркетплейсом, то его место займет другой — более дерзкий.
Безопасность товаров и подделки
Как пояснил эксперт Березин, это вопрос неоднозначный. По правилам маркетплейсы всегда должны предоставлять безопасный и хороший товар — отечественные они или зарубежные. Однако сейчас маркетплейсы часто уходят от ответственности за некачественный товар.
Маркетплейсы говорят: «Мы не магазин, мы не торговая компания, мы информационная платформа. Мы предоставляем информацию продавцам и покупателям, мы их сводим, а дальше они сами между собой достигают соглашения или не достигают».
При этом крупные продуктовые сети недовольны такой политикой. В их случае если потребитель купил некачественный товар, то он обращается с претензией в магазин, где прошла сделка, он не жалуется на поставщика.
Этот же нюанс останется и в случае с иностранными маркетплейсами — ответственность должен будет нести не агрегатор, а конкретный продавец, а он в России не приземлялся. Поэтому даже по новым требованиям российскому покупателю пока не с кого будет спрашивать за брак, пересортицу и другие проблемы с купленными вещами.
Однако новый закон о платформенной экономике точно пропишет, кто и за что отвечает. Но как это заработает на практике — пока неизвестно.
Что будет с возвратом денег за бракованный товар
Сейчас закон о защите прав потребителей не распространяется на иностранных продавцов без российского юрлица. При спорах применяются международные нормы и законодательство страны продавца, поэтому российские покупатели остаются без защиты. Зарубежный маркетплейс отвечает только за достоверность информации, а не за сам товар.
Однако правительство поручило Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу составить условия субсидиарной ответственности. Это значит, что деньги можно будет взыскать не только с продавца-должника, но и с маркетплейса, который его контролирует или поручился за него. Этот механизм планируют разработать к январю 2028 года.
Что будет, если маркетплейс не подчинится
Если иностранная компания не соблюдает требования российского законодательства, то к ней применяют целый перечень мер. Например, могут:
- информировать покупателей специальной плашкой о том, что предприниматель нарушает закон;
- полностью заблокировать сайт;
- запретить рекламу в России;
- ограничить прием платежей.
Причем можно применить как одно наказание, так и несколько сразу.
По словам экспертов, эти меры действительно ограничивают деятельность иностранных компаний, но есть способы их обойти.
Есть и моменты, которые в законе не оговариваются, и в настоящее время непонятно, как в конкретной ситуации указанные меры могут применяться. Например, когда в обход этих мер иностранные компании смогут нанять российскую компанию для оказания услуг по рекламе, или в ситуации и с денежными переводами иностранная компания может указать агента в качестве лица, принимающего платежи, и тем самым уклониться от ответственности.
Что конкретно придумали в Совфеде и почему
В России хотят ужесточить правила для иностранных маркетплейсов. Совет федерации направил в правительство новые требования по локализации зарубежных цифровых площадок. Причем речь идет не только о тех, кто уже работает в стране, но и о тех, кто только планирует заходить на российский рынок.
Некоторые требования по локализации уже закреплены в законе «О платформенной экономике». Его приняли летом 2025 года, а в силу он вступит с 1 октября 2026 года.
Вот что теперь предлагают сенаторы:
- обязать иностранные маркетплейсы приземлиться, то есть создать российские юридические лица;
- ограничить долю иностранного участия в этих компаниях;
- установить минимальный размер уставного капитала;
- заставить их отчитываться перед таможней и налоговой — по объемам и структуре продаж;
- создать службы поддержки для российских пользователей;
- сформировать компенсационные (страховые) фонды для защиты прав потребителей.
По словам сенатора Александра Лутовинова, это базовые условия для любого цивилизованного рынка.
Почему именно сейчас
превысил объем трансграничной торговли в 2025 году.
А в ближайшие годы он может вырасти до 1 трлн рублей. Но чем больше денег и заказов, тем больше проблем.
Сенатор Лутовинов утверждает, что многие сервисы трансграничной доставки работают с нарушением российских законов, и это создает лишние риски для покупателей. Например:
- нет гарантий, что продукция качественная и безопасная;
- сложно вернуть товар, если он бракованный;
- на площадках действуют нелегальные продавцы — без лицензий, без регистрации в системе маркировки товаров.
Китайский маркетплейс Poizon запустил русскоязычную платформу в России в 2025 году. С ее помощью он собирал паспортные и финансовые данные россиян, которые те вводили для оформления заказов и растаможивания посылок. При этом базы данных маркетплейса находятся за рубежом — компания не встала на учет в реестр операторов персональных данных. Роскомнадзор направлял запросы, но Poizon на них не ответил.
По словам главы Общественного совета Роспотребнадзора Олега Павлова, это «серая» модель дистанционной торговли. Иностранный оператор получает доступ к личным данным россиян и их деньгам, но уклоняется от обязанностей, которые обязательны для любого добросовестного бизнеса в РФ.
А что сами маркетплейсы
Мнения агрегаторов разделились. Lamoda поддержала инициативу — в компании заявили: «Эти изменения помогут защитить покупателей и снизить риск торговли небезопасными или поддельными товарами».
А вот Wildberries&Russ (RWB) выступила против. Там считают, что новые меры необоснованны и уже существующих правил достаточно. Анонимный источник в отрасли объяснил почему: российские маркетплейсы опасаются зеркального ответа. Если Россия ужесточит требования к иностранным площадкам, то другие страны могут сделать то же самое с российскими маркетплейсами, когда те придут на их рынки.
Как еще россиян «оберегают» от иностранных товаров
Пока Совфед обсуждает локализацию иностранных маркетплейсов, Минфин и Минпромторг готовят другую инициативу — налог на зарубежные покупки. Она коснется каждого, кто заказывает товары из-за границы.
Что предлагают
С 2027 года на импортные товары с маркетплейсов хотят ввести НДС. Ставки различаются в зависимости от того, чей вариант примут.
- Минфин предлагает поэтапное повышение: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м, 22% в 2029-м.
- Минпромторг настаивает на полной ставке — 22% уже с 1 января 2027 года.
Налог будут взимать даже с тех товаров, которые сейчас ввозятся без пошлины (в пределах беспошлинного порога). То есть дешевые покупки тоже попадут под налог.
Что говорят в бизнесе
Представители маркетплейсов предупреждают, что последствия будут жесткими.
Что будет, если буквально применить 20% НДС к рынку? Если буквально — цены поднимутся на 20%, рынок сожмется процентов на 70–75.
Он добавил, что маркетплейсы надеются хотя бы на постепенное введение налога. Но даже поэтапный сценарий означает, что к 2029 году ставка сравняется с общей — 22%.
Что это значит для покупателя
Простая арифметика: если сейчас покупатель платит за зарубежный заказ 5000 рублей, то с 2027 года к этой сумме добавится 350–1100 рублей (в зависимости от ставки). А к 2029 году — уже 1100 рублей налога. И это еще не учитывается инфляция, подорожание логистики и другие факторы — это только НДС.
В итоге привычные дешевые товары из-за границы перестанут быть дешевыми.