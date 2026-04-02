02 апреля 2026, 12:53

Как новые законы усложнят покупки на AliExpress и других зарубежных маркетплейсах в 2026 году

Для иностранных маркетплейсов в России хотят ужесточить правила работы. В Сети уже паникуют: кто-то считает, что о посылках с AliExpress, Joom и Poizon можно забыть, кто-то — что цены сильно вырастут. Но придется ли на самом деле отказываться от покупок из других стран или переплачивать? Разобрались вместе с экспертами, уйдут ли китайские площадки, что будет с ценами и почему НДС в 22% может оказаться страшнее блокировок.
Как новые правила отразятся на покупателях

Иностранные маркетплейсы заставят регистрировать юридическое лицо в России, чтобы те подчинялись российским законам. Так сенаторы планируют обезопасить покупателей и их личные данные. Разберем по порядку, что изменится для тех, кто привык заказывать одежду, технику и другие товары из-за границы.

Уйдут ли зарубежные маркетплейсы из России

Доля иностранных маркетплейсов на российском рынке невелика. Три крупнейших отечественных игрока занимают около 70% рынка, остальные — нишевые, в том числе зарубежные.

В какой-то сильно отдаленной перспективе уход иностранных маркетплейсов возможен, но в ближайшей — нет. Те компании, которые ушли, принимали это решение по совокупности предыдущих обстоятельств. Те, которые остались работать, видят свою нишу.

Игорь Березин
президент НП «Гильдия маркетологов»

При этом стоит учитывать, что для китайских маркетплейсов могут сделать исключения и послабления — учитывая дружеские отношения России с КНР. Как именно обойдутся с AliExpress, пока неясно.

Захотят ли новые сервисы работать в России

По словам эксперта, маркетплейсы не появляются десятками — это крупные информационные предприятия, которые взвешивают риски и выгоду.

Новые правила могут как отпугнуть потенциальных игроков, так и, наоборот, привлечь. Для более сложных условий у агрегаторов есть несколько стратегий — одни могут поднять комиссии для продавцов и таким образом покрыть издержки, а другие, наоборот, упростить условия и переманить продавцов у конкурентов, в том числе российских.

Сроки доставки

Сроки доставки никак не вырастут, считает эксперт.

Не думаю, что это может каким-то образом сказаться на логистике, она выстроена таким образом, что для нее не играет никакой роли вопрос налогообложения и регулирования.

Игорь Березин
президент НП «Гильдия маркетологов»

Даже если иностранные МП переоформят часть своего бизнеса на российское юрлицо, это никак не отразится на времени доставки покупок — только на документации.

Эксперт пояснил, что отправлять российским покупателям будут такую же легальную продукцию, которая и до этого проходила все положенные этапы, включая таможенную очистку, налогообложение, сертификацию и так далее.

Цены и ассортимент

А вот цены на импортные товары с маркетплейсов действительно могут вырасти — из-за увеличения издержек и рисков, считает Игорь Березин.

При этом сам ассортимент вряд ли сильно поменяется. На маркетплейсах работают сотни тысяч продавцов, и их число растет с каждым днем. Если один предприниматель не захочет выставлять товар по таким условиям и откажется от работы с маркетплейсом, то его место займет другой — более дерзкий.

Безопасность товаров и подделки

Как пояснил эксперт Березин, это вопрос неоднозначный. По правилам маркетплейсы всегда должны предоставлять безопасный и хороший товар — отечественные они или зарубежные. Однако сейчас маркетплейсы часто уходят от ответственности за некачественный товар.

Маркетплейсы говорят: «Мы не магазин, мы не торговая компания, мы информационная платформа. Мы предоставляем информацию продавцам и покупателям, мы их сводим, а дальше они сами между собой достигают соглашения или не достигают».

Игорь Березин
президент НП «Гильдия маркетологов»

При этом крупные продуктовые сети недовольны такой политикой. В их случае если потребитель купил некачественный товар, то он обращается с претензией в магазин, где прошла сделка, он не жалуется на поставщика.

Этот же нюанс останется и в случае с иностранными маркетплейсами — ответственность должен будет нести не агрегатор, а конкретный продавец, а он в России не приземлялся. Поэтому даже по новым требованиям российскому покупателю пока не с кого будет спрашивать за брак, пересортицу и другие проблемы с купленными вещами.

Однако новый закон о платформенной экономике точно пропишет, кто и за что отвечает. Но как это заработает на практике — пока неизвестно.

Что будет с возвратом денег за бракованный товар

Сейчас закон о защите прав потребителей не распространяется на иностранных продавцов без российского юрлица. При спорах применяются международные нормы и законодательство страны продавца, поэтому российские покупатели остаются без защиты. Зарубежный маркетплейс отвечает только за достоверность информации, а не за сам товар.

Однако правительство поручило Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу составить условия субсидиарной ответственности. Это значит, что деньги можно будет взыскать не только с продавца-должника, но и с маркетплейса, который его контролирует или поручился за него. Этот механизм планируют разработать к январю 2028 года.

Что будет, если маркетплейс не подчинится

Если иностранная компания не соблюдает требования российского законодательства, то к ней применяют целый перечень мер. Например, могут:

  • информировать покупателей специальной плашкой о том, что предприниматель нарушает закон;
  • полностью заблокировать сайт;
  • запретить рекламу в России;
  • ограничить прием платежей.

Причем можно применить как одно наказание, так и несколько сразу.

По словам экспертов, эти меры действительно ограничивают деятельность иностранных компаний, но есть способы их обойти.

Есть и моменты, которые в законе не оговариваются, и в настоящее время непонятно, как в конкретной ситуации указанные меры могут применяться. Например, когда в обход этих мер иностранные компании смогут нанять российскую компанию для оказания услуг по рекламе, или в ситуации и с денежными переводами иностранная компания может указать агента в качестве лица, принимающего платежи, и тем самым уклониться от ответственности.

Виктория Дечкина
адвокат

Что конкретно придумали в Совфеде и почему

В России хотят ужесточить правила для иностранных маркетплейсов. Совет федерации направил в правительство новые требования по локализации зарубежных цифровых площадок. Причем речь идет не только о тех, кто уже работает в стране, но и о тех, кто только планирует заходить на российский рынок.

Некоторые требования по локализации уже закреплены в законе «О платформенной экономике». Его приняли летом 2025 года, а в силу он вступит с 1 октября 2026 года.

Вот что теперь предлагают сенаторы:

  • обязать иностранные маркетплейсы приземлиться, то есть создать российские юридические лица;
  • ограничить долю иностранного участия в этих компаниях;
  • установить минимальный размер уставного капитала;
  • заставить их отчитываться перед таможней и налоговой — по объемам и структуре продаж;
  • создать службы поддержки для российских пользователей;
  • сформировать компенсационные (страховые) фонды для защиты прав потребителей.

По словам сенатора Александра Лутовинова, это базовые условия для любого цивилизованного рынка.

Почему именно сейчас

430 млрд рублей

превысил объем трансграничной торговли в 2025 году.

А в ближайшие годы он может вырасти до 1 трлн рублей. Но чем больше денег и заказов, тем больше проблем.

Сенатор Лутовинов утверждает, что многие сервисы трансграничной доставки работают с нарушением российских законов, и это создает лишние риски для покупателей. Например:

  • нет гарантий, что продукция качественная и безопасная;
  • сложно вернуть товар, если он бракованный;
  • на площадках действуют нелегальные продавцы — без лицензий, без регистрации в системе маркировки товаров.
Показательный пример — китайский Poizon

Китайский маркетплейс Poizon запустил русскоязычную платформу в России в 2025 году. С ее помощью он собирал паспортные и финансовые данные россиян, которые те вводили для оформления заказов и растаможивания посылок. При этом базы данных маркетплейса находятся за рубежом — компания не встала на учет в реестр операторов персональных данных. Роскомнадзор направлял запросы, но Poizon на них не ответил.

По словам главы Общественного совета Роспотребнадзора Олега Павлова, это «серая» модель дистанционной торговли. Иностранный оператор получает доступ к личным данным россиян и их деньгам, но уклоняется от обязанностей, которые обязательны для любого добросовестного бизнеса в РФ.

А что сами маркетплейсы

Мнения агрегаторов разделились. Lamoda поддержала инициативу — в компании заявили: «Эти изменения помогут защитить покупателей и снизить риск торговли небезопасными или поддельными товарами».

А вот Wildberries&Russ (RWB) выступила против. Там считают, что новые меры необоснованны и уже существующих правил достаточно. Анонимный источник в отрасли объяснил почему: российские маркетплейсы опасаются зеркального ответа. Если Россия ужесточит требования к иностранным площадкам, то другие страны могут сделать то же самое с российскими маркетплейсами, когда те придут на их рынки.

Как еще россиян «оберегают» от иностранных товаров

Пока Совфед обсуждает локализацию иностранных маркетплейсов, Минфин и Минпромторг готовят другую инициативу — налог на зарубежные покупки. Она коснется каждого, кто заказывает товары из-за границы.

Что предлагают

С 2027 года на импортные товары с маркетплейсов хотят ввести НДС. Ставки различаются в зависимости от того, чей вариант примут.

  • Минфин предлагает поэтапное повышение: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м, 22% в 2029-м.
  • Минпромторг настаивает на полной ставке — 22% уже с 1 января 2027 года.

Налог будут взимать даже с тех товаров, которые сейчас ввозятся без пошлины (в пределах беспошлинного порога). То есть дешевые покупки тоже попадут под налог.

Что говорят в бизнесе

Представители маркетплейсов предупреждают, что последствия будут жесткими.

Что будет, если буквально применить 20% НДС к рынку? Если буквально — цены поднимутся на 20%, рынок сожмется процентов на 70–75.

Степан Гусамов
гендиректор Ozon Global

Он добавил, что маркетплейсы надеются хотя бы на постепенное введение налога. Но даже поэтапный сценарий означает, что к 2029 году ставка сравняется с общей — 22%.

Что это значит для покупателя

Простая арифметика: если сейчас покупатель платит за зарубежный заказ 5000 рублей, то с 2027 года к этой сумме добавится 350–1100 рублей (в зависимости от ставки). А к 2029 году — уже 1100 рублей налога. И это еще не учитывается инфляция, подорожание логистики и другие факторы — это только НДС.

В итоге привычные дешевые товары из-за границы перестанут быть дешевыми.

