При этом крупные продуктовые сети недовольны такой политикой. В их случае если потребитель купил некачественный товар, то он обращается с претензией в магазин, где прошла сделка, он не жалуется на поставщика.

Этот же нюанс останется и в случае с иностранными маркетплейсами — ответственность должен будет нести не агрегатор, а конкретный продавец, а он в России не приземлялся. Поэтому даже по новым требованиям российскому покупателю пока не с кого будет спрашивать за брак, пересортицу и другие проблемы с купленными вещами.

Однако новый закон о платформенной экономике точно пропишет, кто и за что отвечает. Но как это заработает на практике — пока неизвестно.

Что будет с возвратом денег за бракованный товар

Сейчас закон о защите прав потребителей не распространяется на иностранных продавцов без российского юрлица. При спорах применяются международные нормы и законодательство страны продавца, поэтому российские покупатели остаются без защиты. Зарубежный маркетплейс отвечает только за достоверность информации, а не за сам товар.

Однако правительство поручило Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу составить условия субсидиарной ответственности. Это значит, что деньги можно будет взыскать не только с продавца-должника, но и с маркетплейса, который его контролирует или поручился за него. Этот механизм планируют разработать к январю 2028 года.

Что будет, если маркетплейс не подчинится

Если иностранная компания не соблюдает требования российского законодательства, то к ней применяют целый перечень мер. Например, могут:

информировать покупателей специальной плашкой о том, что предприниматель нарушает закон;

полностью заблокировать сайт;

запретить рекламу в России;

ограничить прием платежей.

Причем можно применить как одно наказание, так и несколько сразу.

По словам экспертов, эти меры действительно ограничивают деятельность иностранных компаний, но есть способы их обойти.