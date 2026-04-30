Раздел «Ответственность сторон»: ищите асимметрию

Это сердце договора. Большинство участников смотрят только на свой штраф, забывая проверить сумму, прописанную в документе для контрагента.

Что должно насторожить:

Зеркальность нарушена. Вам назначено: «За просрочку поставки штраф 10%». Контрагенту: «За просрочку оплаты штраф 0,01%». Штраф от суммы договора, а не от долга. Самый опасный пункт: «Неустойка 1% от цены договора за каждый день». При стоимости контракта 1 млн рублей за 10 дней просрочки долга в 100 000 рублей вы заплатите 100 000 рублей штрафа, а не 10 000 рублей, как думали. Фиксированный штраф-«палка». Например: «За любое нарушение — 500 000 рублей». Это убивает логику соразмерности.

Правило безопасности. Ваша неустойка не должна превышать 0,5% за день, или максимум 1% для высокорисковых сделок.

Ищите фразу «убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки» — это законно, но смертельно для кошелька.

Раздел «Порядок расчетов»: ловушки времени

Штраф за просрочку платежа начисляется не во время проведения перевода, а в момент, когда деньги поступили на корреспондентский счет банка контрагента. Этот процесс может занять до 3 дней.

Правило безопасности. Добейтесь фразы: «Штрафные санкции начисляются только на сумму просроченного платежа, а не на общую цену договора» . Это правило защищает вас от необоснованно высоких штрафов.

Даже при задержке оплаты пени начисляются только на ту сумму, которую вы не перечислили в срок, а не на всю стоимость договора. Таким образом, риск финансовых потерь ограничен именно размером просроченного обязательства, а не полной ценой контракта.

Раздел «Форс-мажор»: пустышка, которая убивает бизнес

Суды в 95% случаев не признают обычный кризис или санкции форс-мажором, если это не прописано отдельно.

Правило безопасности. Включите в форс-мажор блокировку счетов, сбои в платежных системах, мобилизацию сотрудников и запрет на валютные операции.

При наступлении непредвиденной ситуации суд может посчитать это обычным предпринимательским риском. В результате вам начислят штрафы за просрочку, даже когда деньги физически нельзя было перевести или снять — просто потому, что таких оснований нет в списке обстоятельств непреодолимой силы.

Раздел «Расторжение и односторонний отказ»

Пункт «При одностороннем отказе Заказчика Исполнитель обязан вернуть аванс и уплатить штраф 50% от суммы договора» явно демонстрирует несоразмерность.

Нежелательные условия, которых стоит избегать:

штраф за отказ выше 10–20% от цены договора — ВС РФ считает 50% завышенным, но это надо доказывать;

несимметричное право на отказ — вы можете выдвинуть опровержение только через суд, что займет 3–6 месяцев, а контрагент — уведомлением за 1 день;

«штраф за отказ от исполнения взыскивается даже при отсутствии убытков» — это противоречит ст. 333 ГК РФ, но в договоре такое прописывают.

Правило безопасности. Добейтесь равного права на отказ. Штраф за него не должен превышать сумму неотработанного аванса, иначе контрагент сможет удержать его, а сверху — потребовать дополнительную сумму пени, что превратит расторжение договора в финансовую кабалу.

Раздел «Прочие условия»: мелкий шрифт

Негативные условия, на которые стоит обратить внимание при чтении договора:

«Все споры рассматриваются в третейском суде при ООО "Рога и копыта"» — такой суд будет на стороне контрагента, а решение не отменить. «Акцептом оферты является факт оплаты» — платите 100 рублей, а вам приходит договор на 100 000 рублей, поскольку вы уже согласились. «Штрафы удерживаются из обеспечительного платежа без акцепта» — это значит, что контрагент сам спишет любую сумму, а вы будете доказывать ее незаконность в суде.

Бонус. Чек-лист «Как читать договор за 15 минут»

Распечатайте договор и сделайте 3 вещи:

Проведите поиск по словам. Нажмите Ctrl+F или ищите глазами. Введите «штраф», «пени», «неустойка», «ответственность», «проценты», «санкции», «убытки». Выпишите все цифры рядом с этими словами. Проверьте наличие круглых сумм. Если штраф указан не как процент, а как фиксированная сумма, например 50 000 рублей, спросите себя: «Готов ли я потерять эти деньги за одну ошибку?» Сделайте тест на нарушение. Представьте, что вы допустили просрочку на 1 день по случайной причине. Посчитайте штраф по формуле из договора. Если сумма кажется вам несправедливой, не подписывайте.

Обратите внимание: данный алгоритм — всего лишь помощник, однако он не защитит вас от всех правовых и финансовых рисков в полной мере. Для их полноценного анализа лучше обратиться к юристу.