Из чего состоит логическое мышление

У логического мышления есть три основных инструмента — это дедукция, индукция и абдукция.

Дедукция — это движение от общего к частному. Есть известное правило или принцип, и его человек начинает применять к отдельным случаям.

Например, «Все наши клиенты из сегмента B2B платят с отсрочкой 30 дней. Иванов — клиент из B2B. Значит, ему тоже нужен договор с отсрочкой».

Кажется очевидным, но в хаосе текучки дедукция дает сбои — именно тогда, когда вы применяете общее правило не к тому частному случаю.

Индукция — движение от частного к общему. Человек собирает отдельные факты, находит закономерности и выводит гипотезу.

Например, «За последние четыре сделки три клиента ушли после первого коммерческого предложения». Это факты.

Индукция: «Вероятно, проблема в структуре КП. Либо в цене». Это уже гипотеза для проверки. Без индукции предприниматель начинает винить отдел продаж или рынок.

Абдукция — поиск наилучшего объяснения для факта. Иначе это вывод гипотезы из общего правила и факта.

Например, в компании упала выручка при прежнем трафике. Вариантов 10: от сбоя аналитики до ухода ключевого менеджера.

Абдукция требует перебрать варианты от самых вероятных к наименее — и проверить их по одному, а не кидаться «чинить» все сразу.

Каким законам подчиняется логика

Логический анализ строится на нескольких базовых законах.

Закон противоречия

Или же закон последовательности. Два противоположных утверждения об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же смысле не могут быть истинными одновременно.

На совещании вам говорят: «Наш продукт — премиум, поэтому цена высокая. И одновременно мы не можем позволить себе маркетинговый бюджет, потому что продукт дорогой и так не продается».

Здесь противоречие: если продукт премиум, то маркетинг нужен для оправдания цены. Если маркетинга нет — значит, позиционирование не премиум, либо цена не обоснована. Логика требует выбрать одно из двух.

Закон исключенного третьего

Из двух противоречащих суждений (А и не-А) одно обязательно истинно. Третьего не дано.

Вы решаете: «Либо мы запускаем новый продукт в этом квартале, либо нет». Не бывает «запустим, но не до конца» или «почти запустим, но посмотрим».

Для принятия решения нужно выбрать «да» или «нет». Все остальное — уход от ответственности.

Закон достаточного основания

У любого истинного утверждения должно быть достаточное основание — другие утверждения, из которых оно логически вытекает.

_Менеджер говорит: «Нам нужно снизить цену, потому что продажи падают». Достаточно ли этого основания? Нет. _Продажи могут падать из-за сезона, действий конкурентов, качества трафика. Снижение цены — только одна из возможных причин.

Достаточное основание было бы: «Мы протестировали три гипотезы (цена, качество трафика, работа отдела продаж). Только изменение цены в А/В тесте дало прирост на 20% при сохранении маржинальности. Значит, снижаем».