3 закона логики, которые экономят бизнесу миллионы. Гайд для предпринимателей и руководителей
Что такое логическое мышление
Логическое мышление — это умение человека видеть структуру задачи и выстраивать причинно-следственные связи. У него есть определенные факты, и из них он делает выводы.
Например, предприниматель заказал товар у поставщика, должен был получить 5 апреля, но срок прошел, а товара нет. Простой вывод: «Поставщик плохой, расторгаем договор». Логическое мышление: «Надо выяснить, когда товар отправили. О, отправили еще 10 марта, он должен был дойти за 2 недели, а прошел уже почти месяц. Проблема не на стороне поставщика, а на стороне транспортной компании — товар завис в точке N».
Благодаря логическому мышлению предприниматель задает вопрос «почему это связано с тем» и не успокаивается на первом ответе, а докапывается до сути.
Это в первую очередь способность быстро анализировать информацию, устанавливать связи между новыми вводными, принимать обоснованные решения и часто делать это все в сжатые сроки.
Важно не путать логическое мышление с аналитическим и стратегическим. Они взаимосвязаны — проводить аналитику или строить эффективную стратегию без логики невозможно. Но они не тождественны.
|Тип мышления
|Суть
|Главный вопрос
|Логическое мышление
|Устанавливает причинно-следственные связи между событиями или утверждениями
|«Вытекает ли Б из А и не противоречит ли это В?»
|Аналитическое мышление
|Раскладывает объект на составные части, сравнивает, считает
|«Из чего это состоит и как это соотносится с тем?»
|Стратегическое мышление
|Определяет долгосрочные цели и пути их достижения с учётом ресурсов, рисков и внешней среды
|«Куда мы идем и какой вариант пути даст максимум при минимуме потерь?»
Подробнее о стратегическом мышлении рассказали в отдельном материале.
Из чего состоит логическое мышление
У логического мышления есть три основных инструмента — это дедукция, индукция и абдукция.
Дедукция — это движение от общего к частному. Есть известное правило или принцип, и его человек начинает применять к отдельным случаям.
Например, «Все наши клиенты из сегмента B2B платят с отсрочкой 30 дней. Иванов — клиент из B2B. Значит, ему тоже нужен договор с отсрочкой».
Кажется очевидным, но в хаосе текучки дедукция дает сбои — именно тогда, когда вы применяете общее правило не к тому частному случаю.
Индукция — движение от частного к общему. Человек собирает отдельные факты, находит закономерности и выводит гипотезу.
Например, «За последние четыре сделки три клиента ушли после первого коммерческого предложения». Это факты.
Индукция: «Вероятно, проблема в структуре КП. Либо в цене». Это уже гипотеза для проверки. Без индукции предприниматель начинает винить отдел продаж или рынок.
Абдукция — поиск наилучшего объяснения для факта. Иначе это вывод гипотезы из общего правила и факта.
Например, в компании упала выручка при прежнем трафике. Вариантов 10: от сбоя аналитики до ухода ключевого менеджера.
Абдукция требует перебрать варианты от самых вероятных к наименее — и проверить их по одному, а не кидаться «чинить» все сразу.
Каким законам подчиняется логика
Логический анализ строится на нескольких базовых законах.
Закон противоречия
Или же закон последовательности. Два противоположных утверждения об одном и том же объекте, в одно и то же время и в одном и том же смысле не могут быть истинными одновременно.
На совещании вам говорят: «Наш продукт — премиум, поэтому цена высокая. И одновременно мы не можем позволить себе маркетинговый бюджет, потому что продукт дорогой и так не продается».
Здесь противоречие: если продукт премиум, то маркетинг нужен для оправдания цены. Если маркетинга нет — значит, позиционирование не премиум, либо цена не обоснована. Логика требует выбрать одно из двух.
Закон исключенного третьего
Из двух противоречащих суждений (А и не-А) одно обязательно истинно. Третьего не дано.
Вы решаете: «Либо мы запускаем новый продукт в этом квартале, либо нет». Не бывает «запустим, но не до конца» или «почти запустим, но посмотрим».
Для принятия решения нужно выбрать «да» или «нет». Все остальное — уход от ответственности.
Закон достаточного основания
У любого истинного утверждения должно быть достаточное основание — другие утверждения, из которых оно логически вытекает.
_Менеджер говорит: «Нам нужно снизить цену, потому что продажи падают». Достаточно ли этого основания? Нет. _Продажи могут падать из-за сезона, действий конкурентов, качества трафика. Снижение цены — только одна из возможных причин.
Достаточное основание было бы: «Мы протестировали три гипотезы (цена, качество трафика, работа отдела продаж). Только изменение цены в А/В тесте дало прирост на 20% при сохранении маржинальности. Значит, снижаем».
Зачем логическое мышление нужно в бизнесе
Принято считать, что бизнес движут энергия, интуиция, харизма, «чуйка», предпринимательская смелость. Все это важно. Но без логики эти качества быстро становятся источником системной слабости.
Интуиция без логики — это просто быстрое мнение. Смелость без логики — это дорогой авантюризм. Харизма без логики — это давление вместо аргумента. Видение без логики — это часто всего лишь красиво оформленная самоуверенность.
Помогает видеть первопричины проблемы и принимать решения
Без навыка логического мышления предприниматель реагирует на проблему: упали продажи — ищет инструмент, чтобы их поднять.
_А если он начинает правильно мыслить, то понимает, почему проблема возникла на самом деле, отделяет единичные случаи от закономерностей, эмоции от фактов. _
В итоге он успешно развивает бизнес благодаря верным выводам и решениям.
Компании с сильным логическим мышлением быстрее находят точки роста и раньше замечают риски.
Например, владелец отеля видит снижение выручки и решает, что проблема в слабом спросе. Но если разбирать ситуацию глубже, часто выясняется, что причина совсем в другом: неудачно выстроена ценовая политика, концепция понятна только для владельца, но не считывается гостями, плохо организованы внутренние процессы или сервис не оправдывает ожидания своей аудитории.
То есть внешне проблема выглядит так, будто мало продаж и стоит работать с соответствующим отделом. Однако если вникнуть глубже, ошибка может оказаться в логике продукта или управлении.
Логическое мышление в бизнесе — это защита от дорогих ошибок. Оно помогает не действовать импульсивно, не чинить то, что не сломано, и не тратить ресурсы на борьбу с последствиями вместо работы с причиной. А значит, делает бизнес не только более устойчивым, но и более управляемым.
В результате, когда предприниматель обладает навыком логического мышления и может строить причинно-следственные связи, он не тушит пожар. Он ищет его источник и не дает огню еще сильнее разгореться или вспыхнуть вновь. А значит, он может управлять проблемой.
Владельцы бизнеса часто путают управление с реагированием. Сегодня потушили пожар, завтра закрыли кассовый разрыв, послезавтра — срочная закупка. Это создает иллюзию работы, но не приносит результата. За этой суетой скрывается подмена понятий: стратегическую логику меняют на интуицию.
Помогает распределять ресурсы
По мнению Валерия Исмайлова, большинство компаний теряют деньги не из-за нехватки информации.
Они теряют деньги из-за плохой сборки мысли. Неверно поставленный вопрос, перепутанные причина и следствие, решение «по ощущению», уверенный вывод без проверки допущений — именно так выглядят самые дорогие ошибки в бизнесе.
В результате таких решений появляются проваленный запуск, лишний найм, ненужный продукт, неверная ставка на канал или рынок, который компания сама себе дорисовала.
И логическое мышление в бизнесе — это инструмент грамотного распределения ресурсов.
Логика нужна не для того, чтобы выигрывать споры. Она нужна, чтобы не ошибаться там, где ошибка стоит зарплатного фонда, маркетингового бюджета, квартального плана или доли рынка. Чем сложнее среда, тем меньше бизнес может позволить себе управляться темпераментом.
Помогает справляться с хаосом
Навык логического мышления особенно ценен там, где становится невозможно принимать решения на основании прежнего опыта. Это кризисные ситуации, форс-мажоры, рыночные трансформации.
Практически ни в одной сфере бизнеса невозможно сегодня двигаться по старым правилам, стандартным лекалам, слишком много новых вводных определяют решения в бизнесе.
Не всегда есть возможность принимать решения на основе аналитики, с учетом прежнего опыта. В такой ситуации на помощь приходит только логика, как считает Анастасия Русакова.
Мы видим, что сегодня наиболее успешно и быстро продвигаются компании, которые возглавляют лидеры с развитым логическим мышлением. Потому что именно они могут найти креативные и эффективные решения для сложных и нетипичных проблем.
Помогает отстаивать свою точку зрения
Навык логического мышления очень важен в переговорах, в дебатах и даже просто в обсуждениях любых вопросов с командой.
Если у предпринимателя прокачан логический анализ, он может четко и последовательно обосновать свою идею, позицию, аргументы. Ему не нужно давить на оппонента, манипулировать: он побеждает за счет структуры мысли.
Например, в споре о повышении цены он говорит вместо «я так вижу» или «я больше знаю рынок» — «У нас есть такие-то данные. Из этих данных логически следует, что новое повышение без изменения ценности повторит результат. Значит, либо повышаем цену вместе с апгрейдом продукта, либо не повышаем совсем».
Подробнее о ведении деловых переговоров рассказали в отдельном материале.
Как предпринимателю научиться логически мыслить
Логику и способность быстро анализировать информацию хорошо тренируют участие в конференциях, дебатах, бизнес-играх, как говорит Анастасия Русакова.
Также полезен анализ большого объема информации, разработка стратегии развития, маркетингового продвижения продуктов.
На досуге для этой цели полезно решать различные логические головоломки, играть в настольные игры.
Кроме этого есть несколько простых практик для развития логического мышления, которые можно внедрить в рабочие будни.
Разбирайте каждую задачу при ее решении
У каждой важной задачи в компании должен быть один и тот же каркас:
- Что именно мы решаем?
- В чем сформулированная проблема, а не общее недовольство?
- Какие здесь факты, а какие — трактовки?
- На каких допущениях стоит решение?
- Какие есть конкурирующие версии?
- По каким критериям будет оцениваться правильность выбора?
- Что должно произойти через месяц или квартал, чтобы мы признали: решение было неверным?
По словам Валерия Исмайлова, если этих вопросов нет, никакой логики в компании нет, даже если в ней много умных людей.
Разбирайте провалы и сбои
В бизнесе нет места фразам «рынок плохой» или «клиент не понял». Это оправдания. Логика начинается там, где вы признаете: мы где-то ошиблись. Если система не работает — значит, копали не туда.
Инженерное образование научило меня: если механизм не работает, ты ищешь сбой в подключении, а не ждешь чуда. В бизнесе то же самое.
Учитесь смотреть на каждую проблему через призму вопросов, которые помогут докопаться до ее сути и находить связи между идеей и ее провалом.
Декомпозируйте проблемы
Если к не сработавшей гипотезе или идее можно задать массу «почему?», то для более глобальных проблем этого мало. Их нужно раскладывать на составляющие: где мы теряем деньги, где растет выручка, какие факторы на это влияют.
Чем чаще руководитель работает в такой логике, тем быстрее он начинает видеть систему, а не отдельные симптомы.
Например, есть проблема: «упала прибыль», «растут жалобы клиентов», «срываются сделки на этапе коммерческого предложения».
Выберите принцип декомпозиции:
- По процессу (что за чем идет): воронка, производственная цепочка.
- По факторам (что влияет): цена, конверсия, трафик, себестоимость.
- По географии / каналам: регионы, отделы, ассортимент.
Разложите проблему на составляющие: например, в прибыли это выручка, переменные и постоянные расходы. Причем выручку тоже можно детализировать до количества клиентов и их среднего чека.
Проверьте каждую составляющую цифрой или фактом. То есть изменилось ли количество клиентов, средний чек, переменные/постоянные расходы и пр. И найдите «узкую точку» — где изменение максимально влияет на итог.
Какие привычки помогут улучшить логический анализ
Кроме применения основных практик для развития логического мышления стоит внедрить в свою жизнь несколько простых привычек.
Проверяйте гипотезы по правилу «трех данных»
Интуиция хороша для гипотез, но проверять их нужно цифрами.
Артем Абрамчук выработал правило: ни одного важного решения без трех независимых источников данных.
Например, вы думаете расширить ассортимент:
- Первый источник: динамика продаж текущих продуктов.
- Второй: анализ запросов клиентов (CRM, сервис).
- Третий: экономика юнита (прибыль с учетом всех издержек).
Если источники сходятся, решение обосновано. Если нет, вы гадаете. Управление — это выверенные алгоритмы, а не догадки.
Учитесь правильно формулировать вопросы
Почти все большие ошибки начинаются именно здесь.
Компания спрашивает:
- как увеличить продажи, хотя реальный вопрос — почему не происходит повторная покупка;
- как усилить маркетинг, хотя проблема в размытом позиционировании;
- как ускорить команду, хотя тормозит не команда, а сама архитектура принятия решений.
Неправильно поставленный вопрос опасен тем, что он позволяет очень профессионально двигаться в неверном направлении.
Выносите наружу допущения
Бизнес почти всегда принимает решения в условиях неполной информации. Это нормально.
Ненормально — делать вид, что недоказанные предпосылки это факты.
«Мы предполагаем, что клиент чувствителен к цене», «Предполагаем, что новый продукт войдет в существующую воронку», «Предполагаем, что найм сильного менеджера исправит системную проблему».
По словам Валерия Исмайлова, все это допустимо, пока предположение названо вслух.
Невидимое допущение становится миной. Видимое — рабочей гипотезой.
Фиксируйте решения письменно
Пока решение живет только в устной форме, его легко подменить харизмой, эмоциональным фоном или силой статуса.
Текст сразу показывает слабость конструкции. Он заставляет назвать критерии, оголяет скачки мысли, делает видимым отсутствие основания.
Письменная аргументация не замедляет бизнес. Она защищает его от самодеятельности. Компании, которые умеют думать, почти всегда умеют и писать — хотя бы коротко, жестко и по существу.
Навык логического мышления обязателен для любого предпринимателя, без него бизнес не поедет. Это его производственная мощность, которая влияет на скорость приоритизации, на точность инвестиций, на качество найма, на надежность прогнозов, на способность бизнеса выдерживать сложность.