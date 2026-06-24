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12:56, 24 июня 2026Бывший СССР

Россия ударила по газовой инфраструктуре и «сердцу» нефтебазы в Запорожской области. Как это отразится на снабжении ВСУ?

ВС РФ атаковали «Геранями» газораспределительную подстанцию в Запорожской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли новые удары по территории Украины. В среду, 24 июня, Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали дронами-камикадзе семейства «Герань» газораспределительную подстанцию у населеного пункта Люцерна Запорожской области.

Военный корреспондент Александр Коц уточнил, что цель была выбрана не случайно. Через этот объект газ поступал на предприятия подконтрольной Киеву части Запорожья — «Мотор Сич», «Запорожсталь», «Запорожтрансформатор», завод имени Омельченко, в также в десятки мелких цехов, перепрофилированных под оборонную промышленность.

По этому же узлу мы уже работали в марте 2025-го. Пожар полыхал трое суток. Сейчас — точечный удар по обвязке: магистраль еще стоит, а потребителя уже нет

Александр Коцвоенный корреспондент

Россия атаковала нефтебазу в Запорожской области

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что российские военнослужащие нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам тыловой инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

По его словам, Российская армия атаковала хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное, снабжавшее топливом украинскую группировку на запорожском направлении.

Фото: Volodymyr Petrov / Reuters

Иванников указал, что это была последняя нефтебаза на данном участке, которой пользовались ВСУ. «Удар пришелся в сердце нефтебазы, и поэтому ВСУ на запорожском направлении будет испытывать настоящий энергетический голод», — рассказал эксперт, уточнив, что таким образом ВС РФ сорвали обеспечение украинских сил бензином и дизельным топливом.

Подполковник запаса отметил, что российские бойцы не только на уничтожили емкости с топливом, но и поразили места скопления бензовозов. По его словам, это привело к тому, что гражданские водители боятся обслуживать украинские подразделения и отказываются от этой работы.

Под удар попали склады беспилотной авиации дальнего действия

Помимо прочего, российские войска ударили по пунктам дислокации личного состава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и складам беспилотной авиации дальнего действия. Как рассказал Иванников, именно там шла подготовка атак на Крым.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук указал, что атаки на полуостров ведутся с территорий Запорожской, Николаевской и Одесской областей. По его данным, в результате российского удара личный состав украинских войск на этих территориях понес значительные потери в живой силе и технике. «Всей террористической группировке ВСУ дали по рукам», — заявил он.

Фото: State Emergency Service / Reuters

Кроме того, в ночь на 24 июня ВС России поразили цели еще в четырех регионах Украины. В Полтавской области отечественный дрон атаковал газовую инфраструктуру, в Днепропетровской области российские войска уничтожили почтовое отделение, используемое как склад оружия. Также громкие взрывы раздались в Сумской и Харьковской областях.

Известно, что в последних двух регионах армия России уничтожила пункты управления дронами. Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» за ночь поразили четыре объекта.

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