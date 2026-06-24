Россия ударила по объекту энергетики на Украине

Минобороны: Россия нанесла удар по газораспределительной подстанции в Запорожской области

Армия России ударила дроном «Герань» по объекту энергетики Украины в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в «Max».

По данным военного ведомства, российские военнослужащие нанесли удар по газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна.

В Минобороны подчеркнули, что армия России продолжает бить по объектам энергетики, которые работают на оборонную промышленность Украины.

Ранее российские военные поразили украинские объекты нефтепереработки и топливно-энергетической инфраструктуры. Помимо этого, Россия нанесла удар по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины.