Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

В Тюмени на подлете к НПЗ сбили три БПЛА, в городе пропала связь и интернет

Над Тюменью сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Их обезвредили на территории нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино.

«На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников», — говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области.

Пострадавших при ЧП нет, предприятия в районе не прекращали свою работу, отметили в инфоцентре.

Подъезды к Антипинскому НПЗ перекрыты

Один из представителей спецслужб сообщил агентству URA.RU, что хлопки, которые пользователи соцсетей называли взрывами, действительно были. По данным журналистов, на месте происшествия присутствовали автомобили с черными номерами, в частности военной полиции.

Подъезды к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), где обезвредили беспилотники, перекрыты. В микрорайоне зафиксированы проблемы со связью и мобильным интернетом.

«Сейчас к предприятию, где были обезврежены БПЛА, не пускают транспорт, заехать разрешают только силовикам. Подъезды к АНПЗ перекрыты. Все спокойно. На месте представители спецслужб заверили, что пострадавших и погибших нет, завод выглядит целым, запаха дыма или других признаков пожара нет», — сообщили корреспонденты агентства.

Кадр: страница «Видео URA.RU» во Вконтакте

Беспилотники сбивают над удаленными регионами

В последнее время атакам подвергаются отдаленные от границы российские регионы. Как отметил в Telegram-журналист Иван Волонихин, расстояние между Тюменью и украинской границей составляет более двух тысяч километров. Он подчеркнул, что необходимо усилить меры безопасности, так как «уповать на географию и удаленность» нельзя.

Telegram-канал Daily Storm сообщил, что это первый инцидент с БПЛА в Тюменской области. До этого об инциденте с беспилотниками сообщали в ноябре 2022 года. Тогда в центре Тюмени аппарат опустился на парашюте на проезжую часть. Он оказался геодезическим.