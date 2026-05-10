Устроивших расправу над россиянином нашли в Колумбии

Shot: Мафиози в Колумбии похитили россиянина и подожгли на ферме

Мафиози в Колумбии похитили россиянина, расправились с ним и подожгли заживо на ферме. О найденных преступниках стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, бандиты увезли мужчину в пригород Турбако. Там они начали пытать туриста, чтобы тот отдал все драгоценные вещи и банковские карты.

Когда мафиози узнали, что российские карточки в Колумбии не работают, то стали взламывать телефон. Четверо бандитов нанесли мужчине несколько ударов ножом, а затем задушили. Затем они сожгли труп.

Схожим жестоким способом мафиози расправлялись и с другими туристами — канадцами, мексиканцами, бразильцами.

Ранее водители мототакси в Паттайе избили туристов, обливших их водой.

Еще раньше россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке. Мужчина не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером, после чего на его доске появилась небольшая трещина.