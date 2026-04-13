15:30, 13 апреля 2026Путешествия

Водители мототакси избили туристов в Таиланде и попали на видео

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Во время «фестиваля воды» в Таиланде водители мототакси избили туристов и попали на видео. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло ночью на улице Сой 6 в Паттайе 12 апреля. Сотрудники общественного транспорта набросились с кулаками на обливших их водой путешественников. При этом гости страны отмечали тайский Новый год — Сонгкран — вместе со всеми и обрызгивали из водных пистолетов всех окружающих людей.

Ролик, снятый очевидцами, стал вирусным в сети и вызвал опасения по поводу безопасности иностранцев в Азии в разгар праздничного сезона. Уточняется, что официальных заявлений пострадавшие в полицию не подали. Однако офицеры намерены опросить свидетелей и установить причины конфликта.

Ранее россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке. Мужчина не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером, после чего на его доске появилась небольшая трещина.

