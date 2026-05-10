Посол в Германии рассказал о негарантированном нежелании России воевать с НАТО

Посол РФ в Германии Нечаев рассказал о недовольстве Москвы «ядерным зонтиком» ЕС

Россия не хочет воевать с НАТО и тем более с Германией, но обеспокоена дискуссиями о совместном ядерном щите стран Евросоюза. Об этом на подиумной дискуссии «Мир посредством диалога» в Берлине заявил российский посол Сергей Нечаев, передает ТАСС.

По его словам, когда «речь заходит о расширении ядерной угрозы, то возникает совершенно иная стратегическая ситуация в Европе», а если Москве придется столкнуться с подобными военными попытками, то она «не сможет ничего гарантировать».

Дипломат объяснил, что Россия не хотела бы изменения стратегической ситуации на континенте в вопросе ядерных сил, где у нее есть значительное преимущество.

Месяц назад глава МИД Польши Радослав Сикорский скептически отозвался об инициативе европейского «ядерного зонтика». Он отметил, что ядерные арсеналы Великобритании невелики по сравнению с американским, поэтому лучше опираться на средства защиты НАТО.

Между тем в марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика в связи со складывающейся геополитической ситуацией увеличит число ядерных боеголовок и перестанет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала. До этого он сообщил о прошедших с Германией переговорах по поводу сотрудничества в сфере ядерного сдерживания.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мировая нестабильность и разлом в мироустройстве подталкивают все больше стран к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием для защиты от агрессора. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предложение Финляндии разрешить ей ввоз и хранение ядерного оружия «конфронтацией в концентрированном выражении».

