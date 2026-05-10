Страна ЕС захотела вернуть украинских беженцев домой

Ирландия занялась разработкой плана по возвращению украинских беженцев домой

Власти Ирландии разрабатывают план возвращения украинских беженцев домой. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган, его слова приводит издание RTE.

«Необходимы различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», — отметил О'Каллаган. Министр отказался преждевременно озвучивать подробности плана и добавил, что возвращения украинцев «очень хочет» украинское правительство.

Ранее стало известно, что власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины. По словам замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи, с августа Дублин начнет постепенное сворачивание государственной программы по размещению украинских беженцев.