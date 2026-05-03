Ирландия рассмотрит прекращение помощи беженцам с Украины

Власти Ирландии задумались о прекращении помощи беженцам с Украины. Об этом сообщает газета The Times.

По словам замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колма Брофи, с августа Дублин начнет постепенное сворачивание государственной программы по размещению украинских беженцев. Он выразил уверенность, что в большинстве случаев беженцы смогут найти жилье сами.

«Я думаю, в целом люди найдут жилье», — ответил Брофи на соответствующий вопрос. Однако затем он признал, что могут быть «один или два случая», когда жилье найдено не будет.

Ранее бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил, что жители Латвии устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам.