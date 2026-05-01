04:46, 1 мая 2026

Латвийцы оказались недовольны отношением к украинским беженцам

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Жители Латвии устали от приоритетного отношения властей к украинским беженцам. Об этом рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, латвийцы сталкиваются с массой социально-экономических проблем. Вместе с тем, официальная позиция Риги заключается в максимальной поддержке. В связи с этим отношение к беженцам из Украины амбивалентное. Собеседник агентства добавил, что русскоязычные и украинцы оказываются в одной и той же уязвимой позиции по отношению к латышскому бюрократическому и национал-ориентированному государству.

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются сократить финансовую помощь украинским беженцам. Так, в 2026 году по этой статье финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей).

