В стране НАТО захотели сократить помощь украинским беженцам

В Латвии планируют сократить помощь украинским беженцам

Власти Латвии планируют сократить финансовую помощь украинским беженцам. Об этом сообщает агентство Delfi.

По информации агентства, в 2026 году по этой статье финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей). Гражданам Украины отменят освобождение от взноса при получении медуслуг, одноразовое пособие для начала работы и бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ранее стало известно, что переданная Украине правительством Латвии партия почти из полусотни бронетранспортеров (БТР) Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем. Всего в рамках нового пакета военной помощи Рига передала Киеву 42 бронетранспортера и другое военное оборудование.

До этого в поселке Малта в Латвии на одном из домов был вывешен флаг Российской империи с надписью «Мы русские. С нами Бог». Сообщается о начале административного процесса латвийской полицией. Флаг также был изъят сотрудниками правоохранительных органов.