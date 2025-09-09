Бывший СССР
В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

Полиция Латвии начала административный процесс из-за флага Российской империи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexey Gresser / Shutterstock / Fotodom

В поселке Малта в Латвии на одном из домов был вывешен флаг Российской империи с надписью «Мы русские. С нами Бог». Об этом сообщает латвийское гостелерадио LSM.

«Это неправильно. Если ты живешь в Латвии, так поступать нельзя. Я слышу об этом впервые. Насколько я знаю, Малта поддерживает Латвию и Украину. Почему Россия?» — прокомментировал эту ситуацию местный житель.

Сообщается о начале административного процесса латвийской полицией. Флаг также был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее комитет ООН по правам человека обеспокоился отменой русского языка в школах Латвии. Эксперт ООН подчеркнула, что около десяти процентов населения республики составляют резиденты-неграждане, большинство из которых имеют русское происхождение.

