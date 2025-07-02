В ООН высказались об отмене русского языка в школах Латвии

В ООН обеспокоились отменой русского языка в школах Латвии

Комитет ООН по правам человека обеспокоился отменой русского языка в школах Латвии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет организации.

«[эксперт комитета] Ивонн Дондерс выразила обеспокоенность в связи с принятием закона, устанавливающего латышский язык в качестве исключительного языка обучения и исключающего русский в качестве второго языка в школах и дошкольных учреждениях», — говорится в документе.

Эксперт ООН подчеркнула, что около 10 процентов населения Латвии составляют резиденты-неграждане, большинство из которых имеют русское происхождение. При этом они, как правило, не могут участвовать в выборах, за исключением выборов в Европарламент.

Кроме того, комитет ООН попросил Латвию обосновать решение о запрете русского языка в государственных СМИ. По словам представителей Риги закон предусматривает дублирование на латышском языке теле-и радиоканалов, вещающих на английском и русском языках, но не исключает ни одного языка.

Также в комитете обратили внимание на одобренный Конституционным судом закон об иммиграции, предусматривающий необходимость для граждан России сдавать экзамен по латышскому языку для продления срока действия постоянного вида на жительство. Комитет обеспокоен тем, что этот закон может привести к выселениям.

Как отметила латвийская сторона, русский язык широко распространен в стране, из-за чего необходимо укрепить статус латышского языка.

Ранее в Латвии суд отпустил под подписку о невыезде депутата Алексея Росликова. До этого его выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке.