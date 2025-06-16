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14:09, 16 июня 2025Бывший СССР

В Латвии суд отпустил защищавшего русский язык депутата

В Латвии суд отпустил под подписку о невыезде защищавшего русский язык депутата
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

В Латвии суд отпустил под подписку о невыезде депутата Алексея Росликова, выступившего в парламенте с защитой русского языка. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, утром к нему в дом пришли сотрудники силовых ведомств и провели обыск. Также были проведены обыски у родителей депутата. Он добавил, что ему вменяют нарушение статей Уголовного кодекса о разжигании ненависти и сотрудничестве с Россией. Росликов заключил, что у него отобрали все средства связи.

Ранее правоохранительные органы Латвии задержали Росликова.

5 июня политика выгнали с заседания Сейма за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!».

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