В стране НАТО обрадовались возможности испытать свои БТР на Украине

Глава Минобороны Латвии Спрудс: Переданные Киеву БТР пройдут проверку в бою

Переданная Украине правительством Латвии партия из почти полсотни бронетранспортеров (БТР) Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем. Испытанию бронемашин на поле боя обрадовался глава Минобороны прибалтийской республики Андрис Спрудс, передает «Украинская правда».

«Это возможность развить оборонную промышленность Латвии, проверив на прочность и боеспособность бронетранспортеры, произведенные в Латвии, в реальных боевых условиях», — заявил министр.

Всего в рамках нового пакета военной помощи Рига передала Киеву 42 бронетранспортера и другое военное оборудование.

Ранее в Литве заявили, что у стран Запада есть проблемы в работе систем противовоздушной обороны. По словам командующего Вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса, западное оружие неэффективно работает против беспилотников.