В Литве раскрыли одну проблему в вооружении стран Запада

Командующий Вооруженных сил Литвы: У Запада есть проблемы с работой систем ПВО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У стран Запада есть проблемы в работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас, его слова передает LRT.

«Можно признать, что мы, коллективный Запад, адаптировались не так быстро, как украинцы, и кое-где у нас есть пробелы», — раскрыл он.

При этом главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы признал, что страны НАТО уделяли слишком мало внимания системам противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что учения НАТО Grand Eagle 2025 проводятся для провокации России. С 18 августа по 30 сентября военные отрабатывают переброску войск через Литву, в мероприятии принимают участие свыше 8 тысяч военных из 14 стран.

