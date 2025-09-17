Генерал связал учения НАТО с желанием спровоцировать Россию

Генерал Липовой: Учениями НАТО пытается спровоцировать Россию на ответ

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv связал учения НАТО Grand Eagle 2025 с желанием спровоцировать Россию на ответные действия.

Таким образом офицер прокомментировал мнение военкора Александра Коца о том, что Европа на этих учениях отрабатывает сценарий блокады Калининграда.

«Либо это все делается в комплексе только для того, чтобы спровоцировать на какие-то ответные действия со стороны Вооруженных сил Белоруссии либо Вооруженных сил России», — отметил Липовой.

Учения Grand Eagle 2025, где военные отрабатывают переброску войск через Литву, проходят с 18 августа по 30 сентября в рамках более масштабных маневров Quadriga 2025. В них участвуют свыше 8 тысяч военных из 14 стран, десятки кораблей, самолетов и тысячи единиц техники.