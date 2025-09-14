Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

Александр Коц: Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, где военные отрабатывают переброску войск через Литву. Именно этот 65-километровый коридор считается самым уязвимым участком и ключевым путем к Калининградской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По мнению журналиста, такой сценарий может использоваться как прямая провокация против России. Блокада Калининграда способна стать инструментом давления, а нынешние маневры фактически моделируют именно эту ситуацию.

Учения Grand Eagle 2025 проходят с 18 августа по 30 сентября в рамках более масштабных маневров Quadriga 2025. В них участвуют свыше 8 тысяч военных из 14 стран, десятки кораблей, самолетов и тысячи единиц техники.

Отмечается, что Европа усиливает восточные рубежи и готовится к большой войне к 2030 году, а подобные тренировки — часть стратегии, которая может втянуть Россию в открытую конфронтацию.

Ранее сообщалось, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Они были замечены рядом с польской границей. Дальность ракетных комлексов составляет до 500 км.