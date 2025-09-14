Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 14 сентября 2025Мир

Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

Александр Коц: Европа продолжает готовиться к блокаде Калининграда
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

В Европе проходят учения Grand Eagle 2025, где военные отрабатывают переброску войск через Литву. Именно этот 65-километровый коридор считается самым уязвимым участком и ключевым путем к Калининградской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По мнению журналиста, такой сценарий может использоваться как прямая провокация против России. Блокада Калининграда способна стать инструментом давления, а нынешние маневры фактически моделируют именно эту ситуацию.

Учения Grand Eagle 2025 проходят с 18 августа по 30 сентября в рамках более масштабных маневров Quadriga 2025. В них участвуют свыше 8 тысяч военных из 14 стран, десятки кораблей, самолетов и тысячи единиц техники.

Отмечается, что Европа усиливает восточные рубежи и готовится к большой войне к 2030 году, а подобные тренировки — часть стратегии, которая может втянуть Россию в открытую конфронтацию.

Ранее сообщалось, что Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Они были замечены рядом с польской границей. Дальность ракетных комлексов составляет до 500 км.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    В российском городе мигранты напали на сотрудника ГИБДД

    Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

    Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

    Польша возмутилась речью Небензи

    В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

    Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

    Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

    Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

    Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости