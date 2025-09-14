Россия
14 сентября 2025

В России остудили «горячие головы» в НАТО

Кнутов: Комплексы «Искандер» под Калининградом остудят горячие головы НАТО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Калининграде разместили комплексы «Искандер», которые остудят горячие головы НАТО. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» («АиФ»).

По данным издания, в Калининградской области рядом с польской границей заметили ракетные комплексы «Искандер». Западные журналисты предположили, что эти ракеты могут долететь до Варшавы, Вильнюса или Берлина.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что периодическая переброска комплексов «Искандер» в Калининград призвана остудить горячие головы стран альянса. Этот комплекс входит в систему создания зоны закрытого доступа.

В настоящее время НАТО проводит учения и Польша перебросила к границе России и Белоруссии 40 тысяч военных. При этом в российско-белорусских учениях принимают участие 13 тысяч солдат и места проведения перенесены в глубь страны, а наиболее интенсивные действия будут проходить в Балтийском и Баренцевом морях, где непосредственное участие принимает флот.

Модификация ракетного комплекса, которую сейчас используют, имеет дальность полета до 500 километров. Но договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать, и есть предположение, что дальность полета «Искандера» увеличена до 1000 километров. С такой дальностью ракета может долететь до Парижа.

Ранее сообщалось, что переданные ВСУ польские танки сгорали после первого попадания.

