Боец ВС РФ заявил, что польские танки РТ-91 сгорали после первого попадания

Боец Вооруженных сил России заявил, что польские танки РТ-91 сгорали после первого попадания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, переданные Варшавой киевскому режиму танки польского производства РТ-91, которые являются копией советского танка Т-72, не могут выдержать попаданий от современных российских образцов и полностью сгорают после первого попадания.

По словам командира танка с позывным «Депутат» от одного кумулятивного снаряда польский танк разлетается.

Правительство Польши в качестве помощи передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько сотен танков РТ-91 в попытке компенсировать большие потери Киева в боях.

