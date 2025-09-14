Бывший СССР
Переданные ВСУ польские танки сгорали после первого попадания

Боец ВС РФ заявил, что польские танки РТ-91 сгорали после первого попадания
Боец Вооруженных сил России заявил, что польские танки РТ-91 сгорали после первого попадания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, переданные Варшавой киевскому режиму танки польского производства РТ-91, которые являются копией советского танка Т-72, не могут выдержать попаданий от современных российских образцов и полностью сгорают после первого попадания.

По словам командира танка с позывным «Депутат» от одного кумулятивного снаряда польский танк разлетается.

Правительство Польши в качестве помощи передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько сотен танков РТ-91 в попытке компенсировать большие потери Киева в боях.

Ранее сообщалось, что в ВСУ забили тревогу из-за возможного окружения двух крупных городов.

