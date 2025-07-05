Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:42, 5 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ забили тревогу из-за возможного окружения двух крупных городов

RusVesna: Боец ВСУ заявил, что Красноармейску грозит оперативное окружение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Красноармейску (украинское название — Покровск) и Димитрову (украинское название — Мирноград) грозит оперативное окружение, сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Слова забившего тревогу украинского бойца приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Если мы не найдем сейчас пехоту для того, чтобы закрыть этот участок, то можем готовиться к оперативному окружению крупных городов, начиная от Мирнограда и соответственно — Покровска», — заявил военнослужащий ВСУ.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это стало событием стратегического масштаба.

До этого польское издание Interia сообщило, что Россия отправила на фронт огромную партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления в районе Красноармейска, и это может стать проблемой для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры узнали о дерзком маневре российских войск в Запорожской области

    В Конгрессе США обвинили Зеленского в оскорблении Трампа

    Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела»

    Дроны ВСУ начали атаку на российский регион

    ХАМАС дал ответ на предложение о прекращении огня в Газе

    На Украине обратили внимание на необычную деталь разговора Трампа с Зеленским

    Политолог назвал истинную причину недовольства Трампа разговором с Путиным

    Офицер ВСУ раскрыл правду о количестве дронов в Российской армии

    В России рассказали об уголовной ответственности для дропперов

    В ВСУ забили тревогу из-за возможного окружения двух крупных городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости