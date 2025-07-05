RusVesna: Боец ВСУ заявил, что Красноармейску грозит оперативное окружение

Красноармейску (украинское название — Покровск) и Димитрову (украинское название — Мирноград) грозит оперативное окружение, сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Слова забившего тревогу украинского бойца приводит Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Если мы не найдем сейчас пехоту для того, чтобы закрыть этот участок, то можем готовиться к оперативному окружению крупных городов, начиная от Мирнограда и соответственно — Покровска», — заявил военнослужащий ВСУ.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это стало событием стратегического масштаба.

До этого польское издание Interia сообщило, что Россия отправила на фронт огромную партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления в районе Красноармейска, и это может стать проблемой для ВСУ.

