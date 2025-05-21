Военблогер заявил об уникальном прорыве ВС России в ДНР

Военблогер Подоляка указал на развал фронта ВСУ между Димитровом и Дзержинском

Прорыв Вооруженных сил (ВС) России линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Дзержинском (украинское название — Торецк) и подконтрольным Украине городом Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) является уникальным за всю историю специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Развал фронта ВСУ продолжается. (...) Мы впервые за эту войну получили классический глубокий прорыв обороны противника стратегического масштаба», — подчеркнул блогер.

Подоляка также прокомментировал наступление ВС России в направлении Константиновки и рассказал об ударах операторов российских БПЛА по рокадной трассе снабжения ВСУ, соединяющей покровское (красноармейское) направление с районом Краматорска — Славянска — Константиновки. По его оценке, скорость продвижения ВС России превышает темпы наступления под Очеретино весной 2024 года. Военблогер предположил, что выход российских войск на линию Полтавка — Попов Яр — Русин Яр приведет к неизбежной катастрофе для ВСУ.

Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил об обвале фронта ВСУ у Константиновки и начале битвы за город. Он также предположил крупную операцию ВС России в этом районе летом.