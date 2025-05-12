«Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

Украинский военкор Мирошников: Фронт под Константиновкой сыплется очень быстро

Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) сыплется очень быстро. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

Мда, константиновское направление сыплется быстрее, чем я думал Богдан Мирошников украинский военный корреспондент

Мирошников прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России в ДНР после окончания перемирия 11 мая и заявил о выходе российских военных на подходы к Константиновке. Его слова подтвердили и военнослужащие ВСУ, указав на активность ВС России на соседних участках фронта. Взятие Константиновки играет большое значение для выхода к славянско-краматорской агломерации и на административные границы ДНР.

На Украине подтвердили продвижение ВС России на константиновском направлении после перемирия

По данным украинского аналитического проекта DeepState, с начала мая ВС России продвинулись в районе населенных пунктов Сухая Балка и Романовка, а также в районе Новооленовки на стыке покровского (красноармейского) и константиновского направлений. Российские военные вклинись в оборону ВСУ на четыре и шесть километров соответственно. На данный момент ВС России находятся в 10 километрах от Константиновки со стороны Дзержинска (украинское название — Торецк) и в 14 километрах со стороны Петровки и Новооленовки.

Изображение: Deep State

Богдан Мирошников назвал критичным для украинской обороны в Константиновке выход ВС России на рубеж Русин Яр — Александро-Калиново. В настоящий момент российские войска находятся в шести километрах от этой линии. Военкор предположил, что ВС России выйдут на этот рубеж в течение мая.

Продвижение ВС России подтвердил и офицер ВСУ с позывным Алекс. Украинский военный призвал высшее командование обратить внимание на определенные причины поражений некоторых подразделений.

Ситуация вокруг Константиновки неутешительная (...) Фактически битва за Константиновку давно началась Алекс лейтенант ВСУ

Военблогер Юрий Подоляка рассказал о панике ВСУ к северу от Торецка. Он объяснил проблемы управления украинских войск качественным управлением командования ВС России.

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade / AP

Украинский военкор предположил крупную операцию российских войск

Мирошников предположил крупную общевойсковую операцию ВС России в районе Константиновки в течение лета. По его мнению, действия на данном участке фронта станут важной частью полномасштабного наступления российских военных.

Они будут атаковать. И атаковать массированно. И Константиновку, и Покровск, и Купянск, и в сторону Оскола на лиманском направлении. И в сторону Дружковки из Часового Яра. Богдан Мирошников украинский военный корреспондент

В свою очередь, DeepState заявил об участившемся применении корректируемых авиационных боеприпасов ВС России по позициям ВСУ в Константиновке и окрестных населенных пунктах. Также аналитики признали применение российскими военными FPV-дронов на оптоволокне в черте города.

Боевая работа артиллерийского расчета 130-мм гаубицы М-46 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" ВС РФ. . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Константиновка стала крупным логистическим узлом ВСУ

Константиновка стала важным логистическим рубежом ВСУ в ДНР с самого начала специальной военной операции (СВО). Через город проходит трасса национального значения Н-20 из Славянска в Мариуполь через Донецк, а также автомагистраль Т-0504, игравшая важную роль в снабжении украинской группировки в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград). Также в населенном пункте располагался железнодорожный вокзал, по которому ВС России регулярно наносили удары в момент разгрузки составов ВСУ.

Площадь у железнодорожного вокзала Константиновки. Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Однако продвижение ВС России изменило ситуацию со снабжением через Константиновку. В частности, в ходе боев за Новооленовку и Романовку ВС России фактически перерезали указанные выше магистрали.

Военкор Евгений Поддубный отметил потерю городом статуса главного логистического узла ВСУ на этом направлении. «Удары по транспортным цепочкам, проходящим через Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, заставляют противника искать другие пути подвоза», — подчеркнул корреспондент.