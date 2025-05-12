Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) сыплется очень быстро. Об этом заявил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.
Мда, константиновское направление сыплется быстрее, чем я думал
Мирошников прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России в ДНР после окончания перемирия 11 мая и заявил о выходе российских военных на подходы к Константиновке. Его слова подтвердили и военнослужащие ВСУ, указав на активность ВС России на соседних участках фронта. Взятие Константиновки играет большое значение для выхода к славянско-краматорской агломерации и на административные границы ДНР.
На Украине подтвердили продвижение ВС России на константиновском направлении после перемирия
По данным украинского аналитического проекта DeepState, с начала мая ВС России продвинулись в районе населенных пунктов Сухая Балка и Романовка, а также в районе Новооленовки на стыке покровского (красноармейского) и константиновского направлений. Российские военные вклинись в оборону ВСУ на четыре и шесть километров соответственно. На данный момент ВС России находятся в 10 километрах от Константиновки со стороны Дзержинска (украинское название — Торецк) и в 14 километрах со стороны Петровки и Новооленовки.
Богдан Мирошников назвал критичным для украинской обороны в Константиновке выход ВС России на рубеж Русин Яр — Александро-Калиново. В настоящий момент российские войска находятся в шести километрах от этой линии. Военкор предположил, что ВС России выйдут на этот рубеж в течение мая.
Продвижение ВС России подтвердил и офицер ВСУ с позывным Алекс. Украинский военный призвал высшее командование обратить внимание на определенные причины поражений некоторых подразделений.
Ситуация вокруг Константиновки неутешительная (...) Фактически битва за Константиновку давно началась
Военблогер Юрий Подоляка рассказал о панике ВСУ к северу от Торецка. Он объяснил проблемы управления украинских войск качественным управлением командования ВС России.
Украинский военкор предположил крупную операцию российских войск
Мирошников предположил крупную общевойсковую операцию ВС России в районе Константиновки в течение лета. По его мнению, действия на данном участке фронта станут важной частью полномасштабного наступления российских военных.
Они будут атаковать. И атаковать массированно. И Константиновку, и Покровск, и Купянск, и в сторону Оскола на лиманском направлении. И в сторону Дружковки из Часового Яра.
В свою очередь, DeepState заявил об участившемся применении корректируемых авиационных боеприпасов ВС России по позициям ВСУ в Константиновке и окрестных населенных пунктах. Также аналитики признали применение российскими военными FPV-дронов на оптоволокне в черте города.
Константиновка стала крупным логистическим узлом ВСУ
Константиновка стала важным логистическим рубежом ВСУ в ДНР с самого начала специальной военной операции (СВО). Через город проходит трасса национального значения Н-20 из Славянска в Мариуполь через Донецк, а также автомагистраль Т-0504, игравшая важную роль в снабжении украинской группировки в Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград). Также в населенном пункте располагался железнодорожный вокзал, по которому ВС России регулярно наносили удары в момент разгрузки составов ВСУ.
Однако продвижение ВС России изменило ситуацию со снабжением через Константиновку. В частности, в ходе боев за Новооленовку и Романовку ВС России фактически перерезали указанные выше магистрали.
Военкор Евгений Поддубный отметил потерю городом статуса главного логистического узла ВСУ на этом направлении. «Удары по транспортным цепочкам, проходящим через Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку, заставляют противника искать другие пути подвоза», — подчеркнул корреспондент.