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14:10, 12 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о панике ВСУ на одном из направлений в ДНР

Подоляка: ВСУ испытывают огромные проблемы севернее Дзержинска в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают огромные проблемы севернее Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Севернее Торецка — паника противника... Вчера вечером и сегодня утром практически все главные украинские околовоенные паблики написали об огромных проблемах ВСУ на данном участке», — отметил он.

Подоляка подчеркнул, что украинские источники объясняют проблемы ВСУ плохим управлением войсками со стороны командования, а также добавил, что плохое управление войсками является результатом хорошего управления войсками противоположной стороны.

Военблогер заявил, что украинским войскам не помогают даже контратаки частей 28-й механизированной бригады, выполняющие роль штурмовых. По его словам, их атаки отбиваются с большими для ВСУ потерями.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области. Он также отметил, что Вооруженные силы России успешно наступают в ДНР на всей протяженности фронта.

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