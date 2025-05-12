Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 12 мая 2025Бывший СССР

Российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ до Днепропетровской области остался один километр
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе успешных наступательных действий на покровском направлении сократили до одного километра расстояние от своих позиций до границ Днепропетровской области. Об этом сообщает советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», — заявил советник.

Кимаковский отметил, что российские военные наступают в ДНР на всей протяженности фронта, а также имеют успехи южнее Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь под Дзержинском (украинское название — Торецк).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

    Полиция изложила свою версию произошедшего с насаженной на штырь забора девушкой

    В США раскрыли планы Трампа в турне по Ближнему Востоку

    Российский бизнесмен получил шесть лет колонии за поставку поддельных медицинских халатов

    Россиянин прокомментировал теракт в Буденновске и заинтересовал силовиков

    Турист спрятал наличные на спине и оказался под угрозой многомиллионного штрафа

    В российском регионе введут режим ЧС из-за последствий заморозков

    Apple выпустит стеклянный iPhone

    Дом российского бойца СВО сгорел с миллионными выплатами внутри

    Продажи вина во всем мире обрушились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости