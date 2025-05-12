Российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ до Днепропетровской области остался один километр

Российские войска в ходе успешных наступательных действий на покровском направлении сократили до одного километра расстояние от своих позиций до границ Днепропетровской области. Об этом сообщает советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», — заявил советник.

Кимаковский отметил, что российские военные наступают в ДНР на всей протяженности фронта, а также имеют успехи южнее Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь под Дзержинском (украинское название — Торецк).