На Украине рассказали о продвижении российских войск в двух местах

Российские войска продвинулись в двух местах. Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Сообщается, что российские войска продвинулись на Новопавловском направлении южнее Серебряного, а также к югу от Константиновки — в районе Водяного Второго в Донецкой народной республике (ДНР). В связи с этим в нескольких местах идут бои на трассе Покровск-Константиновка. Украинский военкор Богдан Мирошников сообщил, что константиновское направление сыпется быстрее, чем он думал. По его словам, в этом регионе российским войска будет гораздо удобнее проводить всеобщую операцию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в процессе боев за Покровск (украинское название Красноармейска) в ДНР Вооруженные силы Украины потеряли несколько тысяч солдат. «Тысячи людей погибли, чтобы сохранить Покровск. Тысячи!» — заявил он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь на великоновоселковском направлении близ Дзержинска.