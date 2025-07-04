Interia: Россия отправила партию Т-80БВМ для наступления на Красноармейск

Россия отправила на фронт огромную партию модернизированных танков Т-80БВМ для наступления в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявило польское издание Interia, указав, что этот шаг может стать проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кремлевская армия отправила на Украину очередную огромную партию новейших танков Т-80БВМ, которые вскоре примут участие в новом наступлении, проводимом в районе стратегически важного города Покровск», — говорится в статье.

Отмечается, что российские танки адаптированы к условиям ведения современного боя, в том числе в контексте конфликта на Украине. «Т-80БВМ — мощный и современный танк», — подчеркивается в материале. При крупномасштабном российском наступлении эти машины станут огромной проблемой для ВСУ, предрекли в европейском издании.

Ранее немецкая газета Tageszeitung назвала фатальным решение Пентагона приостановить поставку некоторых вооружений Украине. Как заявили журналисты, объявление Вашингтона прозвучало в неподходящий для Киева момент.