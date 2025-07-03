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12:31, 3 июля 2025Интернет и СМИ

В Европе назвали фатальным одно решение США по Украине

Tageszeitung: Украина может потерять надежду на сближение с США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Press service of the U.S. Embassy in Ukraine / Reuters

После решения Пентагона приостановить поставку некоторых вооружений Украине Киев может потерять надежду на сближение с Вашингтоном. Такое мнение выразила немецкая газета Tageszeitung.

В европейском издании назвали фатальным решение США по поставкам. «Объявление США об отмене [предоставления некоторого вооружения] прозвучало в самый неподходящий момент», — отмечается в материале.

После объявления Пентагона украинцы, вероятно, могут потерять надежду на то, что глава республики Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп «все еще могут чего-то достичь», также добавили в Tageszeitung. Вместе с тем там указали, что многие украинские граждане еще ранее отказались от «иллюзий» — в частности, относительно военной помощи Запада.

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Ранее стало известно, что один из союзников по НАТО оказывает давление на Пентагон, чтобы ведомство пересмотрело решение о приостановке поставки вооружений Киеву. Как заявили в агентстве Bloomberg, объявление Пентагона застало Украину и ее союзников врасплох.

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В Белом доме заявили, что решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

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